Flamengo vence o Chelsea de virada e encaminha classificação no Mundial de Clubes

O Flamengo venceu o Chelsea-ING, de virada, por 3 a 1, na tarde desta sexta-feira (20), pela segunda rodada de fase de grupo do Mundial de Clubes. O Mengão não tomou conhecimento do time europeu e venceu com gols de Bruno Henrique, Danilo e Wallace Yan. Pedro Neto fez o gol do Chelsea. Com a vitória, o Flamengo lidera o grupo D do Mundial de Clubes e está muito próximo da classificação para as oitavas de finais.

O Rubro-Negro saiu atrás no placar ainda no primeiro tempo, após um erro de Wesley que resultou no gol de Pedro Neto. No entanto, a equipe reagiu com autoridade: Bruno Henrique, Danilo e Wallace Yan marcaram e garantiram a virada.

A vitória refletiu o domínio do Flamengo desde os primeiros minutos. O Chelsea apostou em um jogo físico, mas em diversos momentos extrapolou, recorrendo à violência. Nicolas Jackson, por exemplo, foi expulso pouco depois de entrar em campo, ao acertar uma solada em Ayrton Lucas, logo após a virada rubro-negra.

Classificação do Grupo D

Com seis pontos, o Flamengo lidera o Grupo D e está muito próximo de garantir uma vaga nas oitavas de final da competição. A classificação pode ser confirmada ainda nesta sexta-feira, caso o Espérance não vença o Los Angeles FC, em partida marcada para as 19h (horário de Brasília).