Clássico Re-Pa na Série B terá forte esquema de segurança com mais de 1.400 agentes

Para garantir a segurança no clássico Re-Pa, o Governo do Pará preparou uma grande operação, com o envolvimento de 1.431 agentes de segurança pública. Coordenada pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), em parceria com diversos órgãos estaduais e municipais, a operação começará às 11h, com reforço no policiamento a partir das 15h30, quando os portões do estádio e do estacionamento serão abertos ao público.

O policiamento ostensivo ficará a cargo da Polícia Militar, que também atuará com patrulhamento aéreo feito pelo Grupamento Aéreo de Segurança Pública, além da utilização de drones para monitoramento em tempo real. Haverá ainda policiamento velado, com foco no combate à atuação de cambistas e pequenos furtos nas entradas do estádio.

Além das forças de segurança, o esquema contará com o funcionamento de unidades especializadas no Mangueirão, como o Batalhão de Polícia de Eventos, a Delegacia de Proteção ao Torcedor e de Grandes Eventos e a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher.

O trânsito na região do Mangueirão também passará por mudanças. O BRT da Rodovia Augusto Montenegro será interditado no trecho entre a Rua da Marinha e a entrada do Ginásio Mangueirinho. Outras alterações serão implementadas para facilitar o acesso dos torcedores e garantir a fluidez do tráfego nas imediações.

Ambulantes cadastrados poderão atuar em áreas específicas ao redor do estádio, definidas pela Secretaria de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel) e pela Guarda Municipal. A fiscalização contará com o apoio da Polícia Militar, com o objetivo de evitar obstruções em locais de passagem e garantir a segurança dos torcedores.

A Segup também terá uma atuação voltada à prevenção da violência de gênero durante o evento. Equipes da Diretoria de Políticas Públicas e Prevenção Social farão ações educativas com foco no combate à importunação sexual. O protocolo “Não se Cale” será divulgado, e canais de denúncia, como o Totem de Atendimento à Mulher e a Delegacia da Mulher Virtual, estarão disponíveis.