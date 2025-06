Jamaica x Guadalupe: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (20/06) pela Copa Ouro

Jamaica x Guadalupe disputam hoje, sexta-feira (20/06), a 2ª rodada da fase de grupos da Copa Ouro. O jogo inicia às 20h45 (horário de Brasília), no Estádio PayPal Park, em San Jose, na Califórnia, nos Estados Unidos. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Jamaica x Guadalupe ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Disney+, a partir das 20h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

A Jamaica está na 3ª colocação do grupo C com 0 pontos, 0 vitórias, 0 empates, 1 derrota, 0 gols marcados e 1 gol sofrido. Perdeu para a Guatemala na estreia da Copa Ouro.

Já a Guadalupe perdeu para o Panamá e está em 4ª lugar do grupo C com 0 pontos, 0 vitórias, 0 empates, 1 derrota, 2 gols marcados e 5 gols sofridos.

Jamaica x Guadalupe: prováveis escalações

Jamaica: Blake; Latibeaudiere, King, Pinnock, Bell; Russell, Lowe, Gray; Bailey, Burrell, Cephas.

Guadalupe: Cognard; Macon, Cavare, Jullien, Roussillon; Cadiou, Baron; Arenate, Leborgne, Phaeton; Ambrose.

FICHA TÉCNICA

Jamaica x Guadalupe

Copa Ouro

Local: Estádio PayPal Park, em San Jose, na Califórnia, nos Estados Unidos

Data/Horário: 20 de junho de 2025, 20h45

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)