Campeão Paraense com o Paysandu, ex-jogador Da Costa morre aos 74 anos

O futebol bicolor está de luto. Faleceu ontem o ex-jogador do Paysandu, Da Costa, aos 74 anos, vítima de complicações cardiopulmonares. Da Costa foi campeão paraense pelo Papão em 1969 e se tornou ídolo do Ceará-CE.

Veja mais

O ex-jogador do Papão, Beto, conversou com a equipe de O Liberal e lamentou o falecimento de Da Costa, além de relembrar momentos do ex-ponta-esquerda com a camisa alviceleste.

“Da Costa teve uma temporada aqui, era uma grande equipe Cristovão, Sena, João Tavares, Zezinho que veio da Portuguesa. Ele era uma grande pessoa, um grande ponta-esquerda, de um chute muito forte, que tinha força. Infelizmente mais um amigo que nos deixou, só peço a Deus que console os familiares”, disse, Beto.

Veja mais

Da Costa era carioca e teve passagens pelo Botafogo-RJ, Vasco da Gama-RJ, Portuguesa-SP, além no Vozão Alencarino, além de ter jogado no futebol português defendendo o Porto. Mas foi com a camisa do alvinegra do Ceará que ele se destacou, onde atuou em 330 partidas e conquistou cinco títulos, além de ter marcado 96 gols.