Paysandu divulga nota de pesar pela morte de ídolo do clube Mendonça

O Paysandu divulgou no domingo (5) uma nota de pesar pela morte do ídolo do clube Mendonça. O ex-atacante bicolor morreu na manhã de sábado (4), vítima de um infarto em Marília, interior paulista, onde era auxiliar do clube local - o Marília Atlético Clube.

Conhecido pelo torcedor do Paysandu como Nego Bala, o capixaba Marcos Lopes Mendonça é lembrado principalmente por um gol marcado sobre o Remo, em 1992, que deu a vitória e o título do campeonato paraense ao Papão. O detalhe é que, no clássico seguinte, foi iniciado o tabu de 33 jogos do Remo sem perder para o Bicola.

Ao longo da carreira, Mendonça defendeu além das cores do Paysandu, o Santos, Avaí, América-MG, Inter de Limeira-SP, entre outros clubes. Mendonça tinha 57 anos e faria aniversário no próximo dia 14 de dezembro.

Confira a nota do Paysandu

"O Paysandu Sport Club lamenta profundamente o falecimento de Mendonça, ex-atacante bicolor na década de 1990, mais conhecido pela Fiel como Nego Bala.

Com a camisa bicolor, Mendonça ficou marcado por marcar um golaço do meio de campo em um clássico Re-Pa, na conquista do título do Campeonato Paraense de 1992.

A instituição se solidariza com seus familiares, amigos e fãs".