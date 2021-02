Ex-Paysandu, morre ex-jogador e técnico de futebol aos 64 anos

O ex-treinador do Paysandu Lula Pereira morreu na tarde de domingo (7), aos 64 anos. Além de sofrer problemas cardíacos, Lula Pereira ainda estava com a saúde debilitada por causa de um AVC. Lula treinou o Paysandu entre 1995 e 96 e fez sucesso no Ceará, onde conquistou três estaduais em cinco passagens. Também conquistou a Série B no União São João, em 1996.

O clube bicolor se manifestou oficialmente por meio de nota: "O Paysandu Sport Club lamenta profundamente o falecimento de Lula Pereira, que foi técnico da equipe de futebol profissional bicolor na década de 1990. A instituição se solidariza com seus familiares e amigos".