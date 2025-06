Cuiabá x Botafogo SP: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (30/06) pela Série B

Cuiabá x Botafogo-SP disputam hoje, segunda-feira (30/06), a 14° rodada do Série B do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo acontece às 21h (horário de Brasília), na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Cuiabá x Botafogo SP ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 21h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Cuiabá acumula na Série B do Brasileirão um total de 21 pontos, 6 vitórias, 3 empates, 4 derrotas, 15 gols marcados e 15 gols sofridos. O time passou por 3 vitórias e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Já o Botafogo Paulista soma 13 pontos, 3 vitórias, 4 empates, 6 derrotas, 11 gols marcados e 17 gols sofridos. A equipe registrou 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nas últimas rodadas do campeonato.

Cuiabá x Botafogo (SP): prováveis escalações

Cuiab: Mateus Pasinato; Mateusinho, Bruno Alves, Alan Empereur e Marcelo; Patrick De Lucca, Denilson e Max; Juan Christian, Derik Lacerda e Allison Safira. Técnico: Guto Ferreira.

Botafogo-RP: Victor Souza; Jeferson, Ericson, Rafael Milhorim e Gabriel Risso; Gabriel Bispo, Sabit e Leandro Maciel; Jonathan Cafu, Robinho e Alexandre Jesus. Técnico: Allan Aal.

FICHA TÉCNICA

Cuiabá x Botafogo RP

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)

Data/Horário: 30 de junho de 2025, 21h