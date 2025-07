Brasil completa 23 anos do penta na Copa do Mundo de 2002; relembre a vitória

Há exatos 23 anos, em 30 de junho de 2002, o Brasil conquistava o pentacampeonato da Copa do Mundo, ao vencer a Alemanha por 2 a 0, no Estádio de Yokohama, no Japão. Os dois gols da vitória da Seleção Brasileira foram marcados por Ronaldo Nazário, o grande nome da campanha, que encerrou o torneio como artilheiro, com oito gols.

A conquista, até hoje a última do país em Copas do Mundo, marcou a redenção do "Fenômeno", que havia sofrido duas lesões graves antes do torneio e teve sua convocação contestada por parte da imprensa. Sob o comando do técnico Luiz Felipe Scolari, o Felipão, o time superou uma preparação turbulenta, polêmicas na convocação e uma campanha difícil nas Eliminatórias.

Com uma campanha 100% vitoriosa, o Brasil venceu todos os sete jogos, repetindo o feito de 1970. A equipe base contava com nomes de peso como Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Cafu, Roberto Carlos, Gilberto Silva e Marcos. A final contra a Alemanha, que contou com o craque Oliver Kahn no gol, foi decidida com atuação impecável da Seleção.

O torneio foi transmitido nas madrugadas brasileiras por conta do fuso horário da Coreia do Sul e Japão, mas ainda assim bateu recordes de audiência. A final alcançou 67 pontos no Ibope na Grande São Paulo, com 91% dos televisores ligados no jogo.

✅ Linha do tempo da campanha vitoriosa do Brasil em 2002

1ª Fase - Grupo C:

Brasil 2 x 1 Turquia

Brasil 4 x 0 China

Brasil 5 x 2 Costa Rica

Oitavas de final:

Brasil 2 x 0 Bélgica

Quartas de final:

Brasil 2 x 1 Inglaterra (golaço de Ronaldinho de falta)

Semifinal:

Brasil 1 x 0 Turquia (gol de bico de Ronaldo)

Final - 30 de junho:

Brasil 2 x 0 Alemanha

Convocação polêmica e bastidores intensos

A preparação para o Mundial foi marcada por polêmicas. A ausência de Romário, pedido por boa parte da torcida e até por figuras públicas, como o então presidente FHC, gerou protestos. Outros nomes também marcaram o período pré-Copa, como Djalminha, que acabou cortado após agredir seu técnico no La Coruña. No lugar dele, foi convocado o jovem Kaká. Ainda assim, mais da metade da seleção atuava em clubes brasileiros, algo incomum nos anos seguintes.

O título também foi marcado pelo famoso “quarteto dos 4 R’s” — Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho e Roberto Carlos — que, juntos, protagonizaram momentos históricos, como a goleada por 4 a 0 sobre a China, em que cada um marcou um gol.

📋 Convocados do Brasil para a Copa do Mundo de 2002

Goleiros:

Marcos (Palmeiras)

Dida (Corinthians)

Rogério Ceni (São Paulo)

Zagueiros:

Lúcio (Bayer Leverkusen)

Roque Júnior (Milan)

Anderson Polga (Grêmio)

Edmílson (Lyon)

Laterais:

Cafu (Roma)

Roberto Carlos (Real Madrid)

Belletti (Villarreal)

Júnior (Parma)

Volantes/Meio-campistas:

Gilberto Silva (Atlético-MG)

Kléberson (Atlético-PR)

Vampeta (Corinthians)

Ricardinho (Corinthians)

Juninho Paulista (Flamengo)

Kaká (São Paulo)

Meias/Atacantes:

Ronaldinho Gaúcho (PSG)

Rivaldo (Barcelona)

Edílson (Cruzeiro)

Denílson (Real Betis)

Atacantes:

Ronaldo (Inter de Milão)

Luizão (Grêmio)

Técnico:

Luiz Felipe Scolari (Felipão)

🟡 Curiosidades da Copa de 2002

Foi a primeira Copa do Mundo disputada na Ásia e também a primeira com dois países-sede: Japão e Coreia do Sul;

A convocação de Romário era desejada por 69% dos brasileiros, segundo o Datafolha, mas ele ficou de fora;

Os jogos aconteciam de madrugada no Brasil, mas a final bateu 67 pontos de audiência na TV;

O famoso quarteto dos "4 Rs" (Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho e Roberto Carlos) brilhou na campanha;

Ronaldo foi artilheiro do torneio, com 8 gols, e eleito Melhor Jogador da Final;

Foi a última Copa em que o Brasil convocou mais atletas atuando no país do que no exterior.