Cristiano Ronaldo diz ter rejeitado Mundial de Clubes para priorizar sua 6ª Copa do Mundo

Cristiano Ronaldo recebeu ofertas de diversos participantes do Mundial de Clubes, viu a Fifa abrir uma janela especial de transferências para a competição a fim de contar com seu futebol, quando ainda não tinha renovado contrato com o Al-Nassr, mas optou por não participar do torneio.

Neste domingo, em uma série de vídeos publicados pelo clube saudita no Instagram, o craque português de 40 anos explicou que preferiu descansar para chegar bem fisicamente na Copa do Mundo de 2026. Caso Portugal se classifique e o atacante seja convocado, ele participará de seu sexto Mundial, uma marca ainda inédita.

"Recebi algumas ofertas para jogar o Mundial (de Clubes), mas acho que não fazia sentido, porque prefiro ter um bom descanso, uma boa preparação, porque esta temporada será muito longa", comentou Cristiano Ronaldo. "No final da temporada terá a Copa do Mundo. Então, quero estar pronto não só para o Al-Nassr, mas também para a seleção."

Assim como o antigo rival Lionel Messi, Cristiano Ronaldo disputou cinco Copas do Mundo. A dupla e o goleiro mexicano Guillermo Ochoa poderão ser os primeiros a alcançar a marca de seis Mundiais, no próximo ano, nos EUA, Canadá e México. Também fazem parte da lista de recordistas, atualmente, os mexicanos Antonio Carbajal, Rafael Márquez e Andrés Guardado, o alemão Lothar Matthäus e o italiano Gianluigi Buffon.

Cristiano Ronaldo ajudou Portugal a conquistar a Liga das Nações, no início do mês, com uma vitória nos pênaltis sobre a forte Espanha, enquanto circulavam rumores de que ele se transferiria para outra equipe para disputar o Mundial de Clubes nos Estados Unidos. Na quinta-feira, o jogador renovou seu vínculo com o Al-Nassr por mais duas temporadas, quando terá 42 anos.

"Tenho potencial para conquistar mais. Acredito no projeto do clube e tenho certeza de que a liga saudita está entre as top 5 do mundo. Passado é passado e sei que esta será nossa melhor temporada", afirmou o português, que também busca o milésimo gol - possui 938 na contagem oficial.

"Renovei para jogar nos próximos dois anos, mas quero continuar aqui para ajudar não só o futebol, mas contribuir para o crescimento do país. Quero ficar pelo menos até 2034, quando a Arábia Saudita vai sediar a Copa, que será a melhor de todas", comentou o atacante.