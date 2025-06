Com desfalques e retornos, Remo pega o Athletic-MG fora de casa de olho no G4 da Série B

O Remo terá mais um compromisso na Série B. O Leão Azul terá pela frente o Athletic-MG, neste domingo (29), às 16h, na Arena Sicred, na cidade de São João del-Rei (MG), no interior de Minas Gerais (MG), em jogo válido pela 14ª rodada. A equipe paraense tenta se reabilitar na competição, depois de duas derrotas seguidas, sendo a última para o Paysandu, seu maior rival, no clássico Re-Pa.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Essa será a segunda partida do Remo sob o comando do técnico português António Oliveira, que segue em um jejum de vitórias na carreira. Para quebrar essa escrita, o comandante azulino teve uma semana inteira para corrigir os erros ocorridos diante do Paysandu, no último final de semana e poderá contar com atletas importantes, mas que estavam no Departamento Médico.

O volante Jaderson, que ficou afastado por um longo período por conta de concussão cerebral, pode ser uma das novidades na equipe. Outro que estava no DM e que treinou e pode ser opção do técnico António Oliveira é o atacante Maxwell, que sofreu uma fratura na clavícula, na partida contra o Criciúma-SC, no dia 24 de abril. O atleta teve uma boa recuperação no Núcleo Azulino de Saúde e Performance (NASP) e é opção no Leão Azul. Outro retorno é do zagueiro Reynaldo, que cumpriu suspensão diante do Paysandu, já que tinha tomado o terceiro cartão amarelo.

Técnico António Oliveira vai para seu segundo compromisso com o Remo (Samara Miranda / Remo)

Desfalques

A equipe azulina também terá algumas peças fora de combate para essa partida. O volante Caio Vinícius e o meia Régis, que sofreram contusões na partida diante do Athletico-PR, não poderão atuar contra o Athletic, porém, já iniciaram o período de transição e podem retornar na próxima partida azulina, contra o Cuiabá-MT, marcada para o dia 5 de julho, em Belém, pela 15ª rodada da Série B.

Testes

Alguns testes foram realizados pelo técnico António Oliveira, durante a semana de preparação. No meio-campo o comandante remista utilizou Jaderson e Dodô no meio, além de Marrony e Maxwell que foram acionados para compor o ataque. Atualmente na 9ª posição, o Remo viu toda a “gordura” adquirida queimar e hoje, mesmo próximo do G4, é observado de perto pelos concorrentes. Um triunfo azulino fora de casa, quebraria o jejum de não vencer longe de Belém e pode recolocar a equipe paraense no G4, dependendo de outros resultados.

Athletic-MG

Já o adversário do Remo, o Athetic-MG, está vice-lanterna da Série B, mas vem embalado para encarar o Leão, após vencer o líder Goiás-GO, fora de casa. No confronto entre técnicos portugueses, o comandante do clube mineiro, Rui Duarte, terá uma baixa confirmada para a partida. O zagueiro Sidimar, levou o terceiro cartão amarelo e terá que cumprir suspensão contra o Remo. Um dos mais cotados para assumir a vaga de Sidimar é Alex, que era o dono da posição anteriormente, mas perdeu espaço.

Agenda

Athletic-MG x Remo duelam pela 14ª rodada da Série B, neste domingo (29), na Arena Sicred, na cidade de São João del-Rei (MG). A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLoberal.com e também pela Rádio Liberal +.

FICHA TÉCNICA

Local: Arena Sicred - São João del-Rei (MG)

Data: 29.06.2025

Horário: 16h

Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC)

Auxiliares: Thiaggo Americano Labes (SC) e Gizeli Casaril (SC)

Athletic – Adriel; Douglas Silva, Marcelo Ajul, Alex e Yuri; Martinez, Sandry, Braga e Torrão; Mas e Neto Costa. Técnico: Rui Duarte.

Remo - Marcelo Rangel; Marcelinho, Reynaldo, Klaus e Sávio; Luan Marins (Jaderson), Pedro Castro e Pavani; Adaílton (Maxwell), Janderson, Pedro Rocha. Técnico: António Oliveira.