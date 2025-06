Zagueiro do Remo projeta confronto contra o Athletic-MG: 'Precisamos fazer o nosso trabalho'

O Remo tem um confronto importante para suas pretensões na Série B. Neste domingo (29), o Leão Azul enfrenta o Athletic-MG, em São João del Rei, Minas Gerais, em partida válida pela 14ª rodada do campeonato. O clube azulino precisa vencer para se aproximar novamente do G-4. Antes do duelo, o zagueiro Reynaldo falou sobre a importância do jogo e destacou que o time precisa entrar atento, já que o adversário chega embalado após vitória sobre o líder Goiás-GO.

"Acho que a postura tem que ser a mesma que a gente vem tendo nos últimos jogos: marcando eles em cima, neutralizando aquilo que eles têm de melhor", afirmou o zagueiro. "Eles vêm de vitória contra o líder, vêm com confiança, mas precisamos fazer o nosso trabalho e sair com a vitória para que a gente possa seguir no nosso objetivo", completou o jogador azulino.

O Remo entra em campo ocupando a nona posição da tabela, com 20 pontos. A equipe vem de dois jogos sem pontuar e se distanciou da zona de acesso. Com isso, a torcida acendeu um alerta e passou a cobrar mais do time. Reynaldo afirmou que a pressão é normal e espera que, diante do clube mineiro, o grupo possa dar a resposta que os torcedores esperam.

"Acho que o nosso torcedor espera que a gente possa dar resposta o mais rápido possível e nada melhor do que um jogo no domingo para que a gente possa voltar ao caminho das vitórias", projetou o defensor.

O Esquadrão de Aço vive um momento diferente. Enquanto o Leão Azul vem de duas derrotas seguidas, a equipe mineira conquistou duas vitórias consecutivas. Ainda assim, o Athletic segue no Z-4 e busca engatar uma reação para deixar a zona da degola. Jogando em casa, a expectativa é de que o time vá com tudo para cima do Remo.

A partida entre Remo e Athletic será neste domingo (29), às 16h, na Arena Athletic Club. O jogo terá cobertura completa em OLiberal.com, com transmissão Lance a Lance, além de narração na Rádio Liberal+.