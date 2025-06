PSG x Inter Miami: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (29/06) pelo Mundial de Clubes

Paris Saint Germain x Inter Miami disputam hoje, domingo (29/06), as oitavas de final do Mundial de Clubes. O jogo inicia às 13h (horário de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, Geórgia, EUA. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir PSG x Inter de Miami ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo, pelo GE, pela Globoplay, pela SporTV, pelo DAZN e pela CazéTV, a partir das 13h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Durante a fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes, o PSG goleou o Atlético Madrid por 4 a 0, perdeu para o Botafogo por 1 a 0 e venceu o Seattle Sounders por 2 a 0.

Já o Inter de Miami passou por um empate sem gols com Al Ahly, uma vitória de 2 a 1 sobre o Porto e um empate de 2 a 2 com o Palmeiras.

VEJA MAIS

PSG x Inter Miami: prováveis escalações

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Fabián Ruiz, João Neves e Vitinha; Kvaratskhelia, Gonçalo Ramos (Mayulu/Dembele) e Doué. Técnico: Luis Enrique.

Inter Miami: Ustari; Weigandt, Avilés, Falcón e Allen; Busquets, Redondo, Segovia e Allende; Messi e Suárez. Técnico: Javier Mascherano.

FICHA TÉCNICA

Paris Saint-Germain x Inter Miami

Copa do Mundo de Clubes FIFA 2025

Local: Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, Geórgia, EUA

Data/Horário: 29 de junho de 2025, 13h