Técnicos de Tuna Luso e Águia de Marabá destacam importância do 'jogo de seis pontos' pela Série D

Tuna Luso e Águia de Marabá entram em campo neste domingo (29), às 15h, no Estádio do Souza, em Belém, pela 10ª rodada do Grupo A1 da Série D do Campeonato Brasileiro. O confronto promete movimentar a capital paraense, reunindo duas equipes tradicionais em busca de pontos importantes na competição.

Para analisar o duelo, o Núcleo de Esportes de O Liberal entrevistou os técnicos Ignácio Neto, da Tuna, e Sílvio Criciúma, do Águia de Marabá. Eles compartilharam suas expectativas e estratégias para o confronto, destacando a importância do resultado para a sequência do campeonato.

A Tuna está invicta no Estádio do Souza nesta temporada e busca manter a boa fase com mais uma vitória em casa neste domingo. O técnico Ignácio Neto destacou o trabalho realizado para garantir o bom desempenho da equipe jogando em seus domínios, ressaltando a importância da preparação e da ambientação dos atletas ao local e ao horário das partidas.

“O desempenho é decorrente do nosso contexto de treinamento, de ambientação desses atletas diariamente, a questão de horário de jogo. Então os atletas se sentem confortáveis para conseguir desempenhar bem o nosso modelo de jogo, os comportamentos ofensivos, defensivos, transicionais, bola parada. Isso é fruto do nosso trabalho”, destacou Ignácio.

Segundo Ignácio, o desempenho positivo é resultado do contexto de treinamento diário, da adaptação dos jogadores ao ambiente e da sintonia com a torcida, que tem sido um diferencial para o desenvolvimento do time.

“Sorte no futebol acompanha muito trabalho, a sintonia que a gente tem com o nosso torcedor lá dentro. E isso com certeza é o ponto forte para que a gente consiga defender a nossa invencibilidade no nosso campo”, complementou o treinador.

Além disso, Ignácio Neto ressaltou que a equipe precisa entrar 100% focada para o confronto contra o Águia de Marabá. Mesmo vindo de uma vitória expressiva por 3 a 0 diante do Independência, o objetivo para o jogo deste domingo é claro e direto: conquistar os três pontos.

“Sabendo que nesse domingo a gente já enfrenta outra grande equipe, que a gente precisa performar, precisa desempenhar o nosso melhor, e juntamente em sintonia com o nosso torcedor, com a nossa diretoria, a gente pretende manter”, destacou o treinador.

Do lado do Águia de Marabá, “fortalecer" tem sido a palavra de ordem para o técnico Silvio Criciúma. A pausa no calendário da Série D do Campeonato Brasileiro foi usada para intensificar a preparação. A partida contra a Tuna Luso será a prova dos nove para o time.

“Esse foi um período proveitoso para nós. Tivemos tempo de recuperar a parte física de quem tem atuado com mais frequência, outros atletas que tiveram pouco tempo em campo ganharam a chance de treinar com mais intensidade, pudemos ajustar alguns detalhes da formação da equipe. Só que viemos de uma derrota, né? Temos consciência da responsabilidade do time contra a Tuna”, disse Silvio Criciúma.

O time marabaense também conta com o jovem atacante Thalyson, de apenas 19 anos, ex-Paysandu, como uma de suas principais apostas para a partida e a sequência da temporada. Apesar da pouca idade, Thalyson já acumula conquistas importantes, como o título do Campeonato Paraense Sub-20, a Copa Pará e a participação na equipe principal do time bicolor.

“Eu já sei como é essa pressão, essa responsabilidade. Quando atuei pelo Paysandu contra a Tuna, fiz uma boa partida, não senti nervosismo. Aqui, no Águia, não vai ser diferente. Sendo chamado para o campo, vou dar o meu melhor. Espero contar com o apoio da torcida, dentro e fora de campo. O que posso garantir agora é que vou vestir essa camisa com orgulho e honrar o peso que ela tem com o meu melhor futebol”, afirmou o atacante.