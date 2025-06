Tuna Luso vence com autoridade e fica perto da classificação na Série D

Em tarde ensolarada no estádio do Souza, a Tuna Luso mostrou sua força em casa e praticamente carimbou sua vaga para a segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. A vitória por 3 a 0 sobre o Independência, neste domingo (15), colocou a equipe cruzmaltina na vice-liderança do Grupo A1, com 18 pontos e cinco de vantagem sobre o Manaus, primeiro fora do G-4.

VEJA MAIS

O grande nome da partida foi Ronaldy, que marcou dois golaços e desequilibrou. Mas o caminho da vitória começou com Anderson Feijão, aos 16 minutos do primeiro tempo. Ele aproveitou bom lance pela esquerda e abriu o placar para a Tuna, que dominou a maior parte do jogo.

O segundo gol veio numa jogada bem construída. Feijão recebeu na direita, tocou para Jayme, que cortou a marcação e achou Ronaldy. O atacante recebeu, driblou o zagueiro e finalizou no canto, sem chances para o goleiro Tião.

O Independência quase descontou aos 20, em uma das poucas vezes em que levou perigo. Após cruzamento, o atacante cabeceou firme e obrigou o goleiro Vinícius a fazer uma grande defesa, espalmando no reflexo.

A Tuna quase ampliou aos 26, quando Luan Níger arriscou de fora da área e levou perigo ao gol acreano. Mas o placar só voltaria a mudar no segundo tempo, novamente com Ronaldy.

O terceiro gol saiu após uma falha na saída de bola do Independência. Ronaldy não desperdiçou: roubou a bola, passou por dois marcadores e, na saída de Tião, deu uma cavadinha precisa para fechar o placar em 3 a 0 — um gol com assinatura de quem vive grande fase.

Com a vitória, a Tuna Luso terá duas semanas para treinar e chega embalada para o confronto com o Águia de Marabá, pela décima rodada da Série D, no domingo (29).