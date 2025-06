Criciúma marca no fim e arranca vitória sobre o Amazonas pela Série B do Brasileiro

Em um jogo movimentado e cheio de alternativas, o Criciúma venceu por 3 a 2 o Amazonas neste domingo, pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida foi disputada no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma. O time da casa esteve duas vezes na frente, mas cedeu o empate. Só aos 46 minutos é que marcou o gol da vitória, numa cabeçada de Marcelo Hermes.

Com o resultado, o Criciúma, que vinha de vitórias sobre Paysandu e Vila Nova, chega aos 15 pontos e ocupa a 12ª colocação. Já o Amazonas, continua com 10 pontos, figurando na 18ª posição e, por ora, permanece dentro do Z-4.

O time da casa começou em cima e não demorou para balançar as redes - ou quase. Aos 10 minutos, Nicolas chegou a abrir o placar após cobrança de falta de Diego Gonçalves, mas o gol foi anulado por impedimento confirmado pelo VAR.

Aos 18, veio o gol que valeu - e em grande estilo. Após cobrança de escanteio de Jhonata Robert, a bola sobrou para Marcinho na entrada da área. O lateral-direito finalizou com categoria, no canto, sem chances para o goleiro Pedro Cardoso: 1 a 0 para o Criciúma. O time da casa teve a chance de ampliar aos 21. Nicolas recebeu dentro da área e finalizou em cima do goleiro. No rebote, Jhonata Robert tentou completar, mas a zaga bloqueou.

A resposta do Amazonas foi direta e eficiente. Na primeira chegada perigosa, aos 29 minutos, Jackson subiu após cobrança fechada de escanteio de Zabala e cabeceou para empatar: 1 a 1 - um castigo imediato para o desperdício do Criciúma.

Aos 40, o Criciúma chegou a ter a chance de ir para o intervalo em vantagem com um pênalti marcado, mas a revisão do VAR corrigiu o equívoco: a bola havia tocado no braço de Diego Gonçalves, do time catarinense, e o árbitro anulou a penalidade.

O Criciúma voltou com tudo no segundo tempo e teve o início que a torcida sonhava. Logo aos dois minutos, após cruzamento preciso de Marcelo Hermes pela esquerda, Nicolas se esticou para completar e mandou a bola para o fundo da rede: 2 a 1.

Mas, assim como na primeira etapa, a equipe não soube administrar a vantagem - e o pesadelo voltou a assombrar os torcedores. Aos 13 minutos, após uma desatenção da defesa, Nilson Castrillón tabelou com Kevin Ramírez, invadiu a área com liberdade e finalizou forte para empatar: 2 a 2.

Nos minutos finais, o Criciúma tentou pressionar em busca da vitória, ocupando o campo ofensivo. De tanto insistir, conseguiu fazer o seu gol terceiro gol aos 46 minutos com Marcelo Hermes, de cabeça, após cruzamento do lado direito.

Pela 13ª rodada da Série B, o Criciúma enfrenta o América-MG na sexta-feira (20), às 21h35, em Belo Horizonte. Já o Amazonas volta a campo no domingo (23), às 18h, para encarar o Vila Nova, em Manaus.

FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA 3 X 2 AMAZONAS

CRICIÚMA - Alisson; Zé Gabriel, Rodrigo (João Carlos) e Luciano Castan; Marcinho; Matheus Trindade (Everton Morelli), Gui Lobo e Marcelo Hermes; Nicolas, Jhonatan Robert (Jean Carlos) e Diego Gonçalves (Sassá). Técnico: Eduardo Baptista.

AMAZONAS - Pedro Caracoci; Rafael Monteiro (Guilherme Xavier), Jackson, Matheus Blade (Willian Barbio) e Fabiano; Larry Vásquez, Robertinho e Diego Zabala (Rafael Tavares); Nilson Castrillón, Luan Silva (Aldair Rodríguez) e Kevin Ramírez (Joaquim Torres). Técnico: Guilherme Alves.

GOLS - Marcinho, aos 18, e Jackson, aos 29 minutos do primeiro tempo. Nicolas, aos 2, Nilson Castrillón, aos 13, e Marcelo Hermes, aos 46 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Matheus Trindade (Criciúma); Fabiano, Guilherme Alves e Jackson (Amazonas).

ÁRBITRO - José Mendonça da Silva Junior (PR).

RENDA - R$ 186.530,00

PÚBLICO - 9.952 pagantes.

LOCAL - Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC)