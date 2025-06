António Oliveira chega a Belém para assumir o Remo e já mira o clássico RexPa

O técnico português António Oliveira desembarcou em Belém na madrugada desta segunda-feira (16), no Aeroporto Internacional de Belém, para iniciar sua trajetória no comando do Clube do Remo. O treinador, que chega após breve passagem pelo Sport (PE), chega com a missão de conduzir o Leão na sequência da Série B do Campeonato Brasileiro, onde ocupa atualmente a 6ª posição, com 20 pontos.

Sem falar com a imprensa na chegada até o aeroporto, António foi direto para uma van. Ele desembarcou por volta das 1h30 desta segunda-feira. O novo comandante azulino veio de Recife, capital de Pernambuco.

Aos 42 anos, António tem no currículo passagens por grandes clubes do futebol brasileiro, como Santos, Athletico-PR, Corinthians, Coritiba, Cuiabá e Sport — este último, onde ficou por apenas quatro partidas antes de ser demitido no início do mês. Ele chega para substituir Daniel Paulista, que pediu demissão após aceitar proposta do Sport, atualmente na lanterna da Série A do Brasileirão.

A expectativa é que o novo treinador inicie os treinamentos nesta segunda e comande a equipe já no clássico RexPa contra o Paysandu, no próximo sábado (21), no Mangueirão, pela 13ª rodada da Série B. Nos próximos dias, ele deve se reunir com a diretoria azulina para tratar sobre o planejamento da temporada e possíveis reforços para a janela de transferências.