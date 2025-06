Remo perde para o Athletico-PR de virada e se afasta do G-4 da Série B

O Clube do Remo perdeu para o Athletico-PR, neste sábado (14), em partida pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, na Arena da Baixada. O Leão iniciou a partida com um gol no primeiro minuto, mas deixou espaço para o Furacão buscar a virada e perdeu por 2 a 1.

VEJA COMO FOI A PARTIDA LANCE A LANCE

Agora, o Leão está na 6ª posição da tabela, com 20 pontos. O próximo desafio do time é o clássico contra seu maior rival, o Paysandu, pela 13ª rodada da Segundona. O jogo vai rolar no Estádio do Mangueirão, às 18h30 do próximo sábado (21).

Primeiro tempo

O Leão nem deu tempo do Athletico-PR dar o primeiro suspiro no jogo e, em uma jogada impressionante, Adaílton recebeu a bola de Pedro Costa e correu para abrir o placar para o Remo, garantindo a vantagem do Remo no primeiro minuto da partida.

Os donos da casa logo despertaram para a partida e não deram descanso para o Remo, pressionando em diversos momentos, mostrando que estavam dispostos a igualar o placar na Arena da Baixada, com Alan Kardec e Esquivel avançando na área do Leão, mas sendo parados várias vezes pelo paredão azulino Marcelo Rangel.

Dando brecha para o Athletico, o Leão não encontrou abertura para contra-atacar, mesmo com Adaílton, Pedro Castro e Pedro Rocha dando um pequeno susto no Furacão, quase ampliando o placar para o Remo. Mas, sem conseguir espaço na área, o Athletico não conseguiu igualar o placar, com o Leão terminando o primeiro tempo com a vantagem de 1 a 0.

Segundo tempo

Com o mesmo ritmo do primeiro tempo, o Athletico voltou para a etapa final em busca do empate. Em um dos lances mais perigosos da partida, Giuliano apareceu livre na área e finalizou com força, mas o herói azulino Marcelo Rangel fez uma defesa impressionante e salvou o Leão.

Com a bola ainda na área do Remo, Janderson tentou afastar com uma bicicleta, mas acabou acertando a cabeça de Tévis. O árbitro Sávio Pereira marcou pênalti para o Athletico-PR. Na cobrança, Giuliano deslocou o goleiro Marcelo Rangel e marcou para o Furacão, deixando tudo igual na Arena da Baixada.

Após uma sequência de grandes defesas, Marcelo Rangel sentiu fortes dores no ombro e precisou ser substituído por Ygor Vinhas. Com outras alterações, o elenco azulino pareceu ganhar fôlego, e Matheus Davó quase marcou o segundo gol para o Leão, mas a zaga do Furacão conseguiu evitar.

Em mais uma chance de contra-ataque do Leão, Régis fez boa jogada pelo meio e acionou Janderson na direita. O atacante remista cruzou, Pedro Rocha tentou finalizar, mas novamente a defesa do Athletico afastou o perigo.

Sem aproveitar as poucas oportunidades criadas, o Remo passou a se concentrar em garantir o ponto do empate, enquanto o Athletico seguiu pressionando em busca da vitória. Em uma falha da zaga azulina, Alan Kardec apareceu na pequena área e, de cabeça, virou o jogo para o Furacão. Sem novas chances para o Leão, a partida terminou com vitória do Athletico por 2 a 1.

Ficha técnica

Campeonato Brasileiro - Série B (12ª rodada)

Athlético-PR x Clube do Remo

Data: sábado (14)

Hora: 18h30

Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Árbitro: Savio Pereira Sampaio

Assistentes: Gizeli Casaril e Daniel Henrique da Silva Andrade

Quarto árbitro: Victor Salles Cirilo

VAR: Diego Pombo Lopez

Gols: Adaílton (Remo) 1’ 1T, Giuliano (Athletico-PR) 8’ 2T, Alan Kardec (Athletico-PR) 45' 2T

Cartão amarelo: Reynaldo (Remo), Alan Rodríguez (Remo), Alan Kardec (Athletico-PR)

Clube do Remo: Ygor Vinhas (Marcelo Rangel), Matheus Davó (Adaílton), Janderson, Pedro Rocha, Pavani, Rafael Castro (Régis) (Caio Vinícius), Pedro Castro, Alan R., Camutanga (Klaus), Reynaldo, Pedro Costa.

Técnico: Flávio Garcia.

Athletico-PR: Mycael, Alan Kardec, Renan Peixoto (Luiz Fernando), Raul (Giuliano), Derik (Patrick), João Cruz, Tévis (Falcão), Esquivel, Léo Pelé, Habraão, Dudu (Kauã Moraes).

Técnico: Anderson Nicolau.