Paixão sem fronteiras: Família paraense vai aos EUA para acompanhar Flamengo no Mundial de Clubes

Nesta temporada, Fifa inicia um novo formato para a disputa do Mundial de Clubes. O que antes envolvia sete equipes em um torneio eliminatório, agora passa a contar com 32 clubes, com uma disputa em grupos que promete muitas emoções para os apaixonados pelo esporte. A competição será realizada nos Estados Unidos, entre os dias 14 de junho e 13 de julho, e deve movimentar torcedores do mundo todo. Um deles é o representante comercial Thiago Ferrador, que irá acompanhado dos filhos, Matheus e Lucas Ferrador, de 11 e 4 anos, respectivamente.

Juntos, pai e filhos embarcam para o evento em busca de uma experiência única com a magia do futebol em um palco internacional, cultivando memórias e sonhando em ver – quem sabe – o Flamengo conquistar o bicampeonato mundial.

"Com o Mundial sendo nos Estados Unidos, eu vou aproveitar para passear com meus filhos e ver de perto a minha paixão, que é o Flamengo, na verdade, a nossa paixão familiar", destacou Thiago. "Estamos muito ansiosos por essa viagem", disse o torcedor.

Thiago é carioca de nascimento, mas paraense de coração, já que mora no Pará há mais de 20 anos. A paixão pelo clube rubro-negro é grande e é passada para as próximas gerações.

"A minha paixão pelo futebol vem desde o berço. Meus avós, meus pais, a família inteira sempre foi muito ligada ao futebol e, principalmente, flamenguista. E a gente sempre está perto do Flamengo, mesmo estando distante fisicamente", contou o representante comercial.

O torcedor já viveu outros momentos únicos acompanhando o clube carioca. Em 2019, por exemplo, ele esteve em Lima, no Peru, na final da Libertadores entre o Mengão e o River Plate, da Argentina. Thiago viu de perto a virada histórica do time sobre os argentinos e a conquista do bicampeonato da América.

(Cristino Martins / O Liberal)

"Foi uma das maiores emoções da minha vida, porque foi um jogo emblemático. Aquela virada emocionante no final do Flamengo é inesquecível. Vou levar aquilo para o resto da minha vida", relembrou o torcedor.

Na época, Thiago não estava na companhia dos filhos, e agora, com eles, a expectativa para viver essa emoção está ainda maior. "Se Deus quiser, o Mundial vai ser tão emocionante quanto."

Pará na mala

Ao lado dos filhos, Thiago planeja cultivar memórias para toda a vida e pretende levar um pouco do Pará na bagagem. A bandeira do estado ou uma camisa devem acompanhar os três até Orlando.

"A gente sempre leva uma bandeira do Pará, uma camisa. A comida fica mais difícil, porque os Estados Unidos têm restrições, mas, sem dúvida nenhuma, nós vamos levar alguma bandeira. E a gente vai sempre fantasiado de Flamengo, porque é a nossa paixão", brincou.

Expectativa

Os três não vão assistir à estreia do time carioca no Mundial, marcada para segunda-feira (16), contra o Espérance, da Tunísia. Mas, no dia 26 de junho, no jogo decisivo da última rodada, contra o Los Angeles FC, dos EUA, Thiago e os filhos estarão na arquibancada do Camping World Stadium, em Orlando, para apoiar o Mengão — quem sabe, rumo à classificação.

Torcedores viajam para acompanhar o Flamengo (Christino Martins / O Liberal)

Para isso, o torcedor se apega ao momento e ao calendário. "O Flamengo vai ter a oportunidade de fazer um bom torneio, porque os times europeus estão vindo de férias, estão mais cansados do que os times brasileiros e sul-americanos, e pode ser que isso iguale um pouco as condições do jogo", analisou. "A expectativa é boa. Se Deus quiser, o Flamengo vai fazer um bom campeonato mundial e chegar, quem sabe, às semifinais — ou até à final", projetou Thiago, que, em caso de classificação do clube, vai tentar ingressos para assistir ao duelo.

Novo formato

A partir deste ano, o Mundial de Clubes da Fifa será realizado a cada quatro anos, com 32 equipes, em um formato parecido com o da Copa do Mundo. O Brasil está representado por Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo, atual campeão da Libertadores. Além disso, o torneio contará com times como Real Madrid, Paris Saint-Germain (campeão da Champions League), Inter Miami (que tem Messi), Juventus, River Plate, entre outros, o que promete um disputa muito acirrada.