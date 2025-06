Com desfalques, Tuna pega o Independência-AC no Souza em 'jogo de 6 pontos' na Série D

A Série D segue e neste domingo (15), a Tuna Luso Brasileira terá importante compromisso diante do Independência-AC. A Lusa recebe a equipe acriana, às 15h, no Estádio Francisco Vasques, em Belém, em partida decisiva, já que os dois clubes estão próximos na tabela.

Tuna x Independência fazem um “jogo de 6 pontos”. A Lusa ocupa a 3ª posição no Grupo A1 da Série D com 15 pontos. Ela é seguida de perto pelo Independência, que está na 4ª colocação com 14 pontos, fechando o G4 da competição.

Caiu no Souza a Águia bica!

A equipe paraense tenta manter o bom retrospecto jogando em casa, ao lado do seu torcedor. A Lusa nunca perdeu jogando em casa nesta Série D e um triunfo diante da equipe acriana, pode recolocar a Tuna novamente brigando pela liderança do grupo.

Independência

O adversário da Lusa terá desfalques importantes nesta partida. O técnico Ivan Mazzuia não poderá contar com o lateral-esquerdo Gustavo, que recebeu o terceiro cartão amarelo e terá que cumprir suspensão. Outras baixas no time são Juan Costa, lateral-direito, com uma lesão no joelho, além do volante Joel, que se recupera de uma bronquite. Por outro lado, o meia Nicollas volta ao time, depois de cumprir suspensão.

Desfalques

Na Tuna, o técnico Ignácio Neto terá dificuldades para escalar a equipe. São dois desfalques na Lusa para o confronto diante do Independência. Ju Alagoano e Jander (titulares), além de Lucas Paranhos e Sam (reservas), que estão no Departamento Médico. Alex deve entrar no posto de Ju Alagoano e Weslei no lugar de Jander.

Paredão Vinícius

O goleiro Vinícius, destque da Tuna na última partida, falou da importância do jogo contra o Independência e do apoio do torcedor, dentro de casa, já que a Lusa mantém a invencibilidade jogando dentro do Souza nesta Série D.

“Pontuamos fora de casa, é um ponto importante para o restante da competição e fico feliz pelo reconhecimento do nosso trabalho, junto com nosso preparador de goleiro, os outros goleiros, pois é mérito em conjunto. Temos esse crescimento na competição e agora é em casa, confronto direto contra o Independência, todos os clubes já se enfrentaram, se conhecem. Agora é manter o mando de campo, estamos invictos no Souza e para vencer é necessário o apoio do torcedor, para ficarmos mais próximo da nossa classificação”, falou.