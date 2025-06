Atlético x Coritiba: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (15/06) pela Série B

Atlético GO x Coritiba disputam hoje, domingo (15/06), a 12° rodada do Série B do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo será realizado às 16h (horário de Brasília), no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Atlético-GO x Coritiba ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Atlético acumula na Série B um total de 14 pontos, 3 vitórias, 5 empates, 3 derrotas, 12 gols marcados e 12 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas.

Já o Coritiba soma na competição 20 pontos, 6 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, 10 gols marcados e 6 gols sofridos. O time passou por 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nas últimas rodadas.

Atlético x Coritiba: prováveis escalações

Atlético: Paulo Vítor; Ruan Teixeira, Alix, Wallace e Guilherme Romão; Rhaldney, Willian Maranhão e Kauan; Marcelinho, Sandro Lima (Caio Dantas) e Federico Martínez. Técnico: Fábio Matias.

Coritiba: Pedro Morisco; Alex Silva, Maicon, Bruno Melo e João Almeida (Jacy); Filipe Machado, Sebá Goméz e Josué; Lucas Ronier, Iury Castilho Gustavo Coutinho. Técnico: Mozart.

FICHA TÉCNICA

Atlético Goianiense x Coritiba

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO)

Data/Horário: 15 de junho de 2025, 16h