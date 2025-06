PSG x Atlético Madrid: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (15/6) pelo Mundial de Clubes

Paris Saint Germain x Atlético Madrid disputam hoje, domingo (15/06), a 1° rodada do Mundial de Clubes. O jogo começa às 16h (horário de Brasília), no Rose Bowl Stadium, em Pasadena, Califórnia, EUA. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir PSG x Atlético Madrid ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo, pelo GE, pela Globoplay, pela SporTV, pelo DAZN e pela CazéTV, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, o Paris Saint-Germain passou por vitórias de 2 a 1 sobre o Arsenal, de 4 a 1 contra Montpellier, de 3 a 1 sobre Auxerre, de 3 a 0 contra Reims e de 5 a 0 sobre o Inter de Milão.

Já Atlético Madrid empatou sem gols com o Alavés, goleou Real Sociedad por 4 a 0, perdeu para Osasuna por 2 a 0, venceu Real Betis por 4 a 1 e goleou Girona por 4 a 0.

PSG x Atlético Madrid: prováveis escalações

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha e Fabian Ruiz; Doué, Barcola e Kvaratskhelia. Técnico: Luis Enrique.

Atlético Madrid: Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet e Galán; Simeone, De Paul, Koke e Samuel Lino; Sorloth e Julian Alvarez. Técnico: Diego Simeone.

FICHA TÉCNICA

Paris Saint-Germain x Atlético Madrid

Copa do Mundo de Clubes FIFA 2025

Local: Rose Bowl Stadium, em Pasadena, Califórnia, EUA

Data/Horário: 15 de junho de 2025, 16h