Remo encaminha a contratação de técnico português para a sequência da Série B

O Remo ainda não tem um treinador oficialmente, porém, a diretoria azulina trabalha forte para que o treinador Antônio Oliveira, seja mesmo o comandante do Leão Azul no restante da Série B. As tratativas entre as partes foram alinhadas e alguns detalhes ainda estão pendentes para enfim ocorrer o anúncio.

A base salarial, que era um dos entraves, foi ajustada entre Remo e o staff do técnico, que deve chegar em Belém na próxima semana, de acordo com o jornalista da Rádio Liberal, Abner Luiz. Se confirmado, Antônio Oliveira chega para assumir o Leão em meio à Série B do Campeonato Brasileiro, após saída do treinador Daniel Paulista, que deixou o Remo para assumir o Sport-PE, clube que demitiu Antônio Oliveira.

Com 42 anos, Antônio Oliveira possui passagens em alguns clubes do Brasil, como o Athletico-PR, Cuiabá-MT, onde ficou por duas temporadas, além do Corinthians-SP e Sport-PE, seu último trabalho neste ano. O técnico também já comandou a equipe B do Benfica, de Portugal, na temporada 2021 e 2022.