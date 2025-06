Com um a menos, Águia de Marabá leva virada e perde para o Trem-AP na Série D

O Águia de Marabá derrapou e foi atropelado pelo Trem-AP, fora de casa, pela 9ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, neste sábado (14). Em um bom momento na competição, o Azulão chegou confiante para a partida, mas sofreu a virada dos donos da casa aos 50 minutos do segundo tempo, no Estádio Zerão, em Macapá (AP).

E não demorou para a equipe paraense ser surpreendida: logo aos 5 minutos do primeiro tempo, Pedro Foguete abriu o placar para a Locomotiva, livre na área do Azulão, escancarando a fragilidade defensiva da equipe de Marabá. No entanto, após se lesionar no lance do gol, o atacante do Trem foi substituído por Silvio.

O gol sofrido despertou o Águia, que passou a buscar mais o jogo, embora sentisse a pressão da Locomotiva em casa. Aos 38 minutos, Kaique aproveitou uma oportunidade e empatou o placar, deixando tudo igual no Zerão.

O segundo tempo começou com as duas equipes buscando os três pontos. O goleiro Axel Lopes foi o grande destaque do Águia, realizando várias defesas importantes e evitando a ampliação do placar. Porém, nos acréscimos, Pedro Limão, do Azulão, foi expulso, e com um jogador a menos, a equipe paraense não resistiu: Wanderson Gotinha marcou aos 49 minutos, decretando a vitória do Trem por 2 a 1.

Com o resultado, o Águia de Marabá permanece com 15 pontos e pode perder posições para a Tuna Luso e o Independência-AC, que disputam seus jogos da 9ª rodada da Série D neste domingo (15). O próximo desafio do Azulão será contra a Tuna, no dia 29 de junho, pela 10ª rodada, no Estádio do Souza.

Campeonato Brasileiro - Série D (9ª rodada)

Trem-AP 2 x 1 Águia de Marabá

Data: sábado (14)

Hora: 16h

Local: Estádio Milton Corrêa (Zerão), em Macapá (AP)