Al Ahly x Inter Miami: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (14/6) pelo Mundial de Clubes

Al Ahly x Inter Miami disputam hoje, sábado (14/06), a 1° rodada do Mundial de Clubes. O jogo começará às 21h (horário de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, Flórida, EUA. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Al Ahly x Inter Miami ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV, pelo DAZN e pela CazéTV, a partir das 21h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, Al Ahly venceu Al Masry por 4 a 2, superou Ceramica Cleopatra por 1 a 0, venceu National Bank por 2 a 1, eliminou Pharco por 6 a 0 e perdeu um amistoso para o Pachuca nos pênaltis, após 1 a 1.

Já Inter passou por um empate de 3 a 3 com San José, uma derrota de 3 a 0 para Orlando City, outro empate de 3 a 3 com Philadelphia United, uma vitória de 4 a 2 sobre Montréal e outra de 5 a 1 contra Columbus Crew.

Al Ahly x Inter de Miami: prováveis escalações

Al Ahly: Moha El-Shenawy; Mohamed Hany, Mostafa Al Aash, Yasser Ibrahim e Ahmed Koka; Marwan Attia e Amr Al-Soleya; Emam Ashour, Taher Mohamed e Achraf Bencharki; Wessam Abou. Técnico: José Riveiro.

Internacional Miami: Óscar Ustari; Marcelo Weigandt, Maximiliano Falcón, David Martínez e Noah Allen; Benja Cremaschi, Sergio Busquets e Telasco Segovia; Lionel Messi, Luis Suárez e Tadeo Allende. Técnico: Javier Mascherano.

FICHA TÉCNICA

Al Ahly x Internacional de Miami

Copa do Mundo de Clubes FIFA 2025

Local: Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, Flórida, EUA

Data/Horário: 14 de junho de 2025, 21h