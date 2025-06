3B x Bahia: veja as escalações e o horário do jogo de hoje (14/06) pelo Brasileirão Feminino

3B da Amazônia x Bahia disputam hoje, sábado (14/06), pela 14° rodada do Brasileirão Feminino 2025. O jogo acontecerá às 18h (horário de Brasília), na Arena da Amazônia, em Manaus (AM). Confira as escalações e o horário:

Onde assistir 3B x Bahia?

A partida não terá transmissão oficial.

Como as equipes chegam para o jogo?

Bahia é o 7° colocado do Brasileirão Feminino com 6 vitórias, 2 empates, 5 derrotas, 20 gols marcados e 20 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias e 3 derrotas.

Já o 3B da Amazônia é o vice-líder e acumula 7 pontos, 2 vitórias, 1 empate, 10 gols marcados e 10 gols sofridos. O time passou por 1 vitória e 4 derrotas nas últimas rodadas.

3B x Bahia: prováveis escalações

3B (F): Kely; Natasha, Jenifer, Rayane, Camila Arrieta, Gabi, Monique, Danille, Alanna, Carla, Sole Jaimes.

Bahia (F): Yanne; Mila Santos, Natalie Nalon, Tchula e Thais Prado; Vilma, Kaiuska, Mari Pires e Luana; Ju Oliveira e Rhaizza.

FICHA TÉCNICA

3B da Amazônia x Bahia

Campeonato Brasileiro Feminino 2025

Local: Arena da Amazônia, em Manaus (AM)

Data/Horário: 14 de junho de 2025, 18h