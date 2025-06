Ferroviária x Bragantino: onde assistir e horário do jogo de hoje (14/06) pelo Brasileirão Feminino

Ferroviária x RB Bragantino disputam hoje, sábado (14/06), pela 14° rodada do Brasileirão Feminino 2025. O jogo acontece às 17h (horário de Brasília), no Estádio Benito Agnelo Castellano, em Rio Claro (SP). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Ferroviária-SP x Bragantino ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Ferroviária acumula no Brasileirão Feminino um total de 24 pontos, 7 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, 24 gols marcados e 15 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas.

Já o Red Bull Bragantino soma 16 pontos, 4 vitórias, 4 empates, 5 derrotas, 15 gols marcados e 15 gols sofridos. A equipe registrou 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nas últimas rodadas da competição.

VEJA MAIS

Ferroviária SP x RB Bragantino: prováveis escalações

Ferroviária SP (F): Luciana; Kati, Luana, Andressa e Fátima Dutra; Nicoly, Micaelly, Milene e Darlene; Nat Vendito e Júlia Beatriz.

Red Bull Bragantino (F): Thalya; Débora, Stella, Laura Valverde e Carol Tavares; Tamires, Ana Carla, Lelê e Vivian; Thayslane e Paulina.

FICHA TÉCNICA

Ferroviária-SP x Red Bull Bragantino

Campeonato Brasileiro Feminino 2025

Local: Estádio Benito Agnelo Castellano, em Rio Claro (SP)

Data/Horário: 14 de junho de 2025, 17h