Juventude x São Paulo: veja escalações e o horário do jogo hoje (14/06) pelo Brasileirão Feminino

Juventude x São Paulo disputam hoje, sábado (14/06), pela 14° rodada do Brasileirão Feminino 2025. O jogo começa às 14h (horário de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Juventude x São Paulo?

A partida não terá transmissão oficial.

Como as equipes chegam para o jogo?

O Juventude acumula no Brasileirão Feminino um total 9 pontos, 2 vitórias, 3 empates, 8 derrotas, 8 gols marcados e 24 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas.

Já o São Paulo soma na competição 27 pontos, 8 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 29 gols marcados e 10 gols sofridos. A equipe está invicta há 5 rodadas do Campeonato Brasileiro Feminino.

Juventude x São Paulo: prováveis escalações

Juventude (F): Renata May; Teté (Hericka Sorriso), Rayane Pires, Carla Cruz, Bruna Emília e Bell Silva; Alice (Leka), Dani Venturini e Duda Tosti; Jaielly e Kamile Loirão. Técnico: Luciano Brandalise.

São Paulo (F): Carlinha; Bruna Calderan, Kaká, Day Silva e Bia Menezes; Alice, Camilinha e Maressa; Isa, Dudinha e Crivelari. Técnico: Thiago Viana.

FICHA TÉCNICA

Juventude x São Paulo

Campeonato Brasileiro Feminino 2025

Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Data/Horário: 14 de junho de 2025, 14h