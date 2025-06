Remo e Paysandu anunciam retorno de jogadores que estavam emprestados; confira

A semana começou com novidades nos elencos de Remo e Paysandu. Dois jogadores formados nas categorias de base dos clubes, os atacantes Roger e Ronald, retornaram de empréstimo e tiveram seus registros publicados nesta segunda-feira (2) no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Pelo lado bicolor, Roger, de 22 anos, retorna do Serra Branca, da Paraíba, onde disputou seis partidas na primeira divisão do Campeonato Paraibano. Antes disso, em 2024, Roger vestiu as camisas do CSA, de Alagoas, com três jogos, e do Izabelense, com seis partidas. No Papão, onde subiu para o profissional em 2022, Roger soma apenas 12 jogos e um gol marcado.

No Remo, o retorno é de Ronald, também de 22 anos. O atacante havia sido emprestado ao São Joseense, do Paraná, onde participou de apenas três jogos no Campeonato Paranaense deste ano. Na temporada passada, Ronald jogou quatro partidas pelo Carajás na Série A2 do Parazão.

Com a camisa azulina, Ronald acumula 89 jogos e cinco gols desde que foi promovido ao time profissional em 2020. Sua melhor temporada pelo clube foi em 2021, quando disputou 24 partidas. No ano passado, ele somou dois gols em 21 jogos.

Com os retornos, tanto Remo quanto Paysandu esperam reforçar seus elencos na sequência da temporada, apostando em pratas da casa que buscam se firmar nas equipes principais.