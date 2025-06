Cuiabá x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (03/06) pela Brasileirão

Cuiabá x Atlético-MG disputam hoje, terça-feira (03/06), a 4° rodada do Campeonato Brasileiro Sub-17. O jogo começará às 16h (horário de Brasília), no CT Manoel Dresch, em Cuiabá (MT). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Cuiabá x Atlético-MG ao vivo?

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal da Cuiabá Esporte Clube no YouTube.

Como as equipes chegam para o jogo?

Cuiabá é o lanterna da competição e acumula 0 vitórias, 1 empates, 2 derrotas, 1 gol marcado e 8 gols sofridos.

Já o Atlético-MG ocupa a 18° posição com 0 vitórias, 2 empate, 1 derrota, 3 gols marcados e 7 gols sofridos.

Cuiabá x Atlético-MG: prováveis escalações

Cuiabá: Sem informações oficiais até o momento.

Vila Nova: Sem informações oficiais até o momento.

FICHA TÉCNICA

Cuiabá x Atlético-MG

Campeonato Brasileiro Sub-17

Local: CT Manoel Dresch, em Cuiabá (MT)

Data/Horário: 03 de junho de 2025, 16h

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)