VÍDEO: Ferrari de Neymar avaliada em R$ 7,5 milhões é flagrada cometendo infração de trânsito

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma Ferrari Purosangue, avaliada em R$ 7,5 milhões, cometendo uma infração de trânsito em São Paulo. O veículo é supostamente de propriedade do atacante Neymar Jr., que tem contrato até julho no Santos.

A cena foi registrada nas imediações da Avenida Paulista, entre as ruas Itapeva e São Carlos do Pinhal, uma das regiões mais movimentadas da capital paulista. O carro aparece estacionado sobre a faixa de pedestres, o que configura infração de trânsito de acordo com o artigo 183 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Multa e pontos na CNH

Estacionar sobre faixa de pedestres é considerado infração média, passível de multa no valor de R$ 130,26 e quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do condutor. A infração foi divulgada pela CNN Brasil, que ressaltou que, por conta dos vidros escurecidos do veículo, não é possível afirmar se era Neymar quem estava dirigindo no momento do flagrante.

Confira o vídeo do flagrante:

A Ferrari Purosangue é um modelo esportivo de luxo na categoria SUV, importado da Itália. Chegou ao Brasil em 2023 com fila de espera de até dois anos. O modelo adquirido por Neymar possui cor preta com detalhes em vermelho metálico, motor de 725 cavalos e chega de 0 a 100 km/h em cerca de 3,3 segundos.