R70: 'O desespero de fazer o gol às vezes nos faz cometer erros. Eu errei, me perdoem!', diz Neymar

Ensino superior

O Fies atingiu, em 2024, a maior taxa de inadimplência dos últimos dez anos, com 62% dos contratos com o pagamento atrasado.

Crise nos Correios

A estatal confirmou prejuízo de R$ 1,7 bilhão no primeiro trimestre do ano, o que significa mais do que o dobro do registrado em 2024.

INFÂNCIA

TRABALHO

No dia 25 de junho, mês dedicado ao combate ao trabalho infantil, Belém receberá o Seminário Nacional de Enfrentamento ao Trabalho Infantil. Com o tema “Para além de 2025: Desafios do presente e perspectivas futuras”, o evento reunirá especialistas para debater os desafios atuais do trabalho imposto às crianças, como suas novas formas na Internet, os impactos das mudanças climáticas e o papel das políticas públicas no combate a essa grave violação de direitos. O seminário é uma iniciativa do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, Ministério Público do Trabalho, Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), Justiça do Trabalho e Organização Internacional do Trabalho.

DEGRADANTE

Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - PNAD Contínua 2023, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Brasil registrou 1,607 milhão de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos em situação de trabalho infantil naquele ano. O levantamento também apontou que, no mesmo ano, o Brasil tinha 586 mil crianças e adolescentes de 5 a 17 anos exercendo as piores formas de trabalho infantil.

MEDICINA

PLANTAS

O Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Pará (Ideflor-Bio) lançou o Projeto Manejo Florestal Comunitário de Espécies Medicinais para Produção de Fitoterápicos em Comunidades Quilombolas do Marajó, que tem como meta capacitar 60 agentes comunitários para o manejo sustentável de plantas medicinais, além da instalação de viveiros de mudas, estufas de secagem e farmácias vivas nas comunidades beneficiadas pelo projeto.

FITOTERÁPICOS

A ideia é fortalecer práticas comunitárias que aliam conservação ambiental, autonomia econômica e cuidado com a saúde, por meio da produção artesanal de fitoterápicos baseados em saberes transmitidos de geração em geração.

MEIO AMBIENTE

JOVENS

Estudantes e professores de diversas regiões do Pará vão se reunir na IV Conferência Estadual Infantojuvenil pelo Meio Ambiente. O evento, organizado pela Secretaria de Estado de Educação, começa hoje no Hangar Convenções.

SELEÇÃO

Durante os dois dias de atividades, os participantes terão a oportunidade de participar de oficinas, debates, mostras culturais e plenárias focados em temas como justiça climática, inovação, conservação ambiental e governança socioambiental. O encontro é uma etapa fundamental para a seleção de projetos e delegados que representarão o Pará na VI Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente (CNIJMA), promovida pelos ministérios da Educação, do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) e da Ciência, Tecnologia e Inovação.

LUTO

TRATAMENTO

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou, na semana passada, a lei que cria a Política Nacional de Humanização do Luto Materno e Parental. O acolhimento das famílias que enfrentam a perda de um filho durante ou depois da gestação passará a fazer parte do Sistema Único de Saúde (SUS).

ACOLHIMENTO

O texto, já publicado no Diário Oficial da União, prevê a oferta de apoio psicológico especializado, exames para investigar a causa do óbito, acompanhamento de gestações futuras e espaços reservados às pessoas enlutadas. Além disso, será possível criar protocolos clínicos e treinar as equipes para um acolhimento adequado. A lei, que reservou outubro como o Mês do Luto Gestacional, Neonatal e Infantil no Brasil, entrará em vigor em 90 dias.

REGISTROS

Entre 2020 e 2023, o Brasil registrou 172.257 óbitos fetais. Com 40.840 natimortos, a região Sudeste foi a que mais notificou casos no período. No ano passado, de acordo com dados preliminares do Sistema de Informações sobre Mortalidade, 22.919 óbitos fetais e 19.997 óbitos neonatais – com 28 dias ou menos de vida – foram registrados no país.

Em Poucas Linhas

► O prefeito de Belém sancionou a lei que institui a Política Municipal para a População em Situação de Rua do Município de Belém. A lei é resultado de um Termo de Ajustamento de Conduta pelo município de Belém com a Promotoria de Justiça de Defesa do Cidadão e da Comunidade do Ministério Público do Estado do Pará.

► Começa hoje, em Belém, o segundo módulo da Capacitação “Gestão de Resíduos Sólidos no Ambiente de Trabalho”, destinado a ações para aperfeiçoar a destinação do lixo no ambiente de trabalho. A atividade acontecerá até a sexta-feira, 6 de junho, no Centro Universitário Metropolitano da Amazônia (Unifamaz).

► A partir de hoje estará disponível nas agências do Banpará a parcela de 2024 do precatório do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef). A Secretaria de Estado de Educação divulgou nota ressaltando que o pagamento diz respeito ao recebimento da primeira parcela do precatório Fundef de 2024, cujos beneficiários ainda não haviam sido contemplados.

► A Justiça do Trabalho de Marabá, no Pará, determinou, no último fim de semana, a suspensão imediata das atividades em unidades da JBS que utilizam amônia. A medida, da 4ª Vara do Trabalho, foi tomada após uma série de vazamentos registrados nos últimos dois anos. A decisão foi proferida em uma ação de tutela de urgência movida pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) no Pará e Amapá, segundo a qual o uso da amônia causa riscos à saúde e à vida dos trabalhadores.

► Com o tema “Economia de Baixo Carbono - Caminhos para um Futuro Sustentável”, a Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa) realiza, entre os dias 2 a 7 de junho, a Semana do Meio Ambiente.A programação inclui painéis, apresentações de cases, desfile de moda ecológica, exposição de biojoias e de projetos sustentáveis para a construção.