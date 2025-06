Guarani faz proposta por atacante do Remo, diz jornalista

O Guarani Futebol Clube fez uma proposta e está em negociações com o atacante Ytalo, do Clube do Remo. As informações são do jornalista Lucas Rossafa, que cobre o clube paulista. O Guarani busca reforçar o setor ofensivo e tem o atacante azulino como uma das principais opções. Ytalo pode rescindir contrato em comum acordo com o Remo nos próximos dias.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Aos 37 anos, Ytalo tem passagens por Sampaio Corrêa, Ferroviária, Bahia, Red Bull Bragantino, Linense, CRB, Audax Osasco, São Paulo, Athletico, Guaratinguetá, Paulista, Corinthians-AL, Mogi Mirim e Internacional, além de experiência no futebol de Portugal e da Macedônia.

Autor do gol do acesso do Remo na Série C do ano passado, o camisa 19 soma 51 jogos, 13 gols e duas assistências pelo clube de Belém, com o qual tem contrato até o fim de dezembro.

VEJA MAIS

Em 2025, o atacante marcou três gols em 16 partidas pelo Leão Azul. Foi peça importante na conquista do Campeonato Paraense e contribuiu na goleada por 4 a 0 sobre o GAS, que garantiu a classificação do clube na Copa do Brasil.

Na Série B deste ano, porém, Ytalo teve pouco espaço. Ele entrou em campo apenas quatro vezes, totalizando 81 minutos em campo na competição.

Na próxima rodada, o Remo recebe o Operário, neste domingo (8), às 19h, no Mangueirão. O Leão é o 6º colocado, com 17 pontos. Uma vitória pode recolocar o time no G4 da Série B, dependendo de outros resultados.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Fabio Will, repórter do Núcleo de Esportes)