Remo x Operário: jogo da Série B revive confronto histórico de 2015 no Mangueirão

Clube do Remo e Operário Ferroviário voltam a se enfrentar neste domingo (8), às 19h, no Estádio Mangueirão, em Belém, pela 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O duelo marca um reencontro simbólico entre os clubes, quase dez anos após a partida que garantiu o acesso do Leão à Série C, em 2015.

Na ocasião, o Remo venceu o Operário por 3 a 1, no mesmo palco e horário. O jogo histórico encerrou um jejum de sete anos do clube paraense na Série D do Brasileirão. Comandado por Eduardo Ramos, o time azulino fez valer o apoio de mais de 33 mil torcedores e confirmou a classificação com gols em momentos decisivos da partida.

O primeiro gol saiu aos 20 minutos do primeiro tempo, com Welthon aproveitando cobrança de escanteio de Eduardo Ramos. Na segunda etapa, o camisa 10 ampliou com um chute da entrada da área. Pouco depois, voltou a ser decisivo ao cobrar falta na cabeça de Aleilson, que marcou o terceiro. O Operário ainda diminuiu com Alemão, mas o placar terminou em 3 a 1.

Desde então, os clubes se enfrentaram em outras três oportunidades. Em 2021, pela Série B, o Operário venceu os dois confrontos: 1 a 0 no primeiro turno e 2 a 1 no segundo. O último duelo foi em 2023, pela Série C, novamente com vitória do time paranaense por 2 a 1, no Baenão. A última vitória do Remo sobre o Operário segue sendo o jogo do acesso, em 2015.

Neste domingo o Leão vai tentar quebrar essa sequência de derrotas contra o time paranaense. O Leão está atualmente com 17 pontos e ocupa o 6º lugar na tabela da série B. Uma vitória, além de quebrar o jejum, pode levar a equipe azulina novamente ao G4 da competição.

