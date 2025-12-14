Corinthians x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (14/12) pela Copa do Brasil

Corinthians x Cruzeiro disputam hoje, domingo (14/12), a volta das semifinais da Copa do Brasil 2025. O jogo está programado para as 18h (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). Confira onde assistir e escalações:

Onde assistir Corinthians x Cruzeiro ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo, Globoplay, GeTV, SporTV, Premiere e Amazon Prime Video, a partir das 18h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, o Cruzeiro empatou com o Juventude por 3 a 3, venceu o Corinthians por 3 a 0, empatou com o Ceará por 1 a 1, empatou com o Botafogo por 2 a 2 e perdeu para o Santos por 3 a 0.

Além de sua derrota pro Cruzeiro, o Corinthians venceu o São Paulo por 3 a 1, empatou com o Botafogo por 2 a 2, perdeu para o Fortaleza por 2 a 1 e empatou com o Juventude por 1 a 1 em seus últimos jogos.

Ao longo da última edição do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro acumulou 23 pontos a mais que o Corinthians.

A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória do Corinthians por 1 a 0.

Corinthians x Cruzeiro: prováveis escalações

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Maycon, José Martínez, Carrillo e Breno Bidon (Rodrigo Garro); Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior.

Cruzeiro: Cássio; William, Fabricio Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki; Lucas Silva e Walace (Matheus Henrique); Christian, Matheus Pereira e Arroyo; Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim.

FICHA TÉCNICA

Corinthians x Cruzeiro

Copa do Brasil 2025

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Data/Horário: 14 de dezembro de 2025, 18h