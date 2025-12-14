Capa Jornal Amazônia
Fluminense x Vasco: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (14/12) pela Copa do Brasil

Fluminense e Vasco da Gama jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

Thalles Leal
fonte

O Vasco venceu o Fluminense por 2 a 1 durante a partida de ida (Matheus Lima/ Vasco)

Fluminense x Vasco da Gama disputam hoje, domingo (14/12), a volta das semifinais da Copa do Brasil 2025. O jogo tem início às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Confira onde assistir e escalações:

Onde assistir Fluminense x Vasco ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Amazon Prime Video, Premiere, Globoplay e SporTV, a partir das 20h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, o Vasco perdeu para o Grêmio por 2 a 0, foi superado pelo Bahia por 1 a 0, goleou o Internacional por 5 a 1, perdeu para o Mirassol por 2 a 0 e foi goleado pelo Atlético-MG por 5 a 0.

Já o Fluminense passou por uma vitória de 2 a 1 sobre o Flamengo, um empate sem gols com o Palmeiras, uma vitória de 6 a 0 sobre o São Paulo, outra de 2 a 1 contra o Grêmio e uma terceira de 2 a 0 sobre o Bahia.

Ao longo do Campeonato Brasileiro, o Fluminense somou 19 pontos a mais que o Vasco.

A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória do Vasco por 2 a 1.

Fluminense x Vasco: prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Canobbio, Serna e Everaldo. Técnico: Luis Zubeldía.

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Puma Rodríguez; Thiago Mendes, Cauan Barros e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómes e Rayan. Técnico: Fernando Diniz.

FICHA TÉCNICA
Fluminense x Vasco da Gama
Copa do Brasil 2025
Local: Estádio Jornalista Mário Filho, no Rio de Janeiro (RJ)
Data/Horário: 14 de dezembro de 2025, 20h30

