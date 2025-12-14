Fluminense x Vasco: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (14/12) pela Copa do Brasil Fluminense e Vasco da Gama jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Thalles Leal 14.12.25 18h00 O Vasco venceu o Fluminense por 2 a 1 durante a partida de ida (Matheus Lima/ Vasco) Fluminense x Vasco da Gama disputam hoje, domingo (14/12), a volta das semifinais da Copa do Brasil 2025. O jogo tem início às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Confira onde assistir e escalações: Onde assistir Fluminense x Vasco ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Amazon Prime Video, Premiere, Globoplay e SporTV, a partir das 20h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em seus últimos jogos, o Vasco perdeu para o Grêmio por 2 a 0, foi superado pelo Bahia por 1 a 0, goleou o Internacional por 5 a 1, perdeu para o Mirassol por 2 a 0 e foi goleado pelo Atlético-MG por 5 a 0. Já o Fluminense passou por uma vitória de 2 a 1 sobre o Flamengo, um empate sem gols com o Palmeiras, uma vitória de 6 a 0 sobre o São Paulo, outra de 2 a 1 contra o Grêmio e uma terceira de 2 a 0 sobre o Bahia. Ao longo do Campeonato Brasileiro, o Fluminense somou 19 pontos a mais que o Vasco. A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória do Vasco por 2 a 1. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, domingo (14/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Brasil, La Liga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo Corinthians x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (14/12) pela Copa do Brasil Corinthians e Cruzeiro jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Fluminense x Vasco: prováveis escalações Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Canobbio, Serna e Everaldo. Técnico: Luis Zubeldía. Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Puma Rodríguez; Thiago Mendes, Cauan Barros e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómes e Rayan. Técnico: Fernando Diniz. FICHA TÉCNICA Fluminense x Vasco da Gama Copa do Brasil 2025 Local: Estádio Jornalista Mário Filho, no Rio de Janeiro (RJ) Data/Horário: 14 de dezembro de 2025, 20h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave vasco da gama Fluminense Copa do Brasil 2025 jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (15/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A italiana, Premier League, La Liga e Liga Portugal movimentam o futebol nesta segunda-feira 15.12.25 7h00 Copa do Brasil Fluminense x Vasco: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (14/12) pela Copa do Brasil Fluminense e Vasco da Gama jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 14.12.25 18h00 Copa do Brasil Corinthians x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (14/12) pela Copa do Brasil Corinthians e Cruzeiro jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 14.12.25 17h00 Campeonato Espanhol Alavés x Real Madrid: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (14/12) por La Liga Alavés e Real Madrid jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 14.12.25 16h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (15/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A italiana, Premier League, La Liga e Liga Portugal movimentam o futebol nesta segunda-feira 15.12.25 7h00 'Assumo minha responsabilidade e meu erro', admite Gabigol após pênalti perdido 14.12.25 23h42 Dorival reconhece dificuldades do Corinthians, valoriza plantel e pede 'respeito' à imprensa 14.12.25 23h32 FUTEBOL Quem era Márcio Belém? Conheça a história do ex-jogador do Remo que morreu em casa Márcio Belém jogou e foi campeão defendendo o seu time de coração, o Clube do Remo 13.12.25 18h30