Bahrein x Arábia Saudita: onde assistir e escalações do jogo hoje (05) pelas eliminatórias da Copa

Bahrein x Arábia Saudita disputam hoje, quinta-feira (05/06), a terceira rodada das eliminatórias asiáticas da Copa do Mundo. O jogo será realizado às 13h (horário de Brasília), no Estádio Nacional do Bahrain, em Rifa. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Bahrein x Arábia Saudita ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 13h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Bahrei é o vice-lanterna do Grupo C das eliminatórias e acumula 1 vitória, 3 empates, 4 derrotas, 5 gols marcados e 13 gols sofridos.

Já a Arábia Saudita ocupa a 3° posição do mesmo grupo com 2 vitórias, 4 empates, 2 derrotas, 4 gols marcados e 6 gols sofridos.

Bahrein x Arábia Saudita: prováveis escalações

Bahrein: Lutfalla; Bughammar, Baqer, Al Hayam, Khlasi; Dhiya, Aswad, Marhoon; Madan, Alhumaidan, Abduljbar. Técnico: Dragan Talajic.

Arábia Saudita: Al-Aqeedi; Al Shanqeeti, Thakri, Alwajami, Tambakti, Boushal; Braikan, Al Juwaye, Al Ghamdi, Al Dawarsari; Al Sahafi. Técnico: Hervé Renard.

FICHA TÉCNICA

Bahrein x Arábia Saudita

Eliminatórias da Copa do Mundo - Ásia

Local: Estádio Nacional do Bahrein, em Rifa

Data/Horário: 05 de junho de 2025, 13h