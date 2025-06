Marcos Braz chega ao Remo e diz estar preparado para trabalhar sob pressão

O novo executivo do Remo, Marcos Braz, respondeu os questionamentos dos jornalistas em sua apresentação, ocorrida na tarde desta terça-feira (3), no Baenão. Braz fez questão de enfatizar que a responsabilidade é grande, mas que sabe trabalhar sob pressão.

Ex-Flamengo, Marcos Braz falou sobre a sua relação com o clube carioca, sua experiência à frente da agremiação rubro-negra e afirmou que isso pode ajudar o Remo. Para Braz, existe uma facilidade em trabalhar com cobrança e que chega ao clube para agregar no projeto de recolocar o Remo na Série A depois de 30 anos.

“A difícil tarefa de estar no dia a dia e trabalhar sob pressão, em que você precisa ter resultados rápidos, já que às vezes você não é compreendido no que vem fazendo durante o período. Acredito que tenho a facilidade de trabalhar na pressão, as relações construídas durante o tempo no futebol e vou poder ajudar e muito o Remo nessa temporada”, disse.

O novo executivo azulino citou a relação que tem com Belém e o Estado do Pará, falou das amizades que possui por aqui e que o projeto azulino, tendo à frente o presidente Tonhão, o fez aceitar o convite.

“Eu tenho uma relação com o Estado do Pará bem antiga. Talvez alguns estejam pensando que estou falando isso aqui para ser politicamente correto, mas quem me conhece não iria fazer isso. Tenho amigos aqui [no Estado], que não são da diretoria do Remo, amizades antigas e sempre tive uma relação com a cidade e o Estado e sempre vinha pra cá. Lógico que não era conhecido, passava batido, mas nas últimas vezes já foi diferente. [Aceitei trabalhar no Remo] pela grandeza do projeto, pelas pessoas envolvidas, pelo presidente Antônio Carlos [Tonhão], sua diretoria, que estou conhecendo e aliando para que posamos ter o objetivo alcançado no final do ano”, finalizou.