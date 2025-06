Novo executivo do Remo, Marcos Braz cita dificuldade de logística: 'preocupação muito grande'

O Remo apresentou nesta terça-feira (3) o seu mais novo executivo de futebol. O experiente Marcos Braz, ex-Flamengo, falou com a imprensa na Sala de imprensa do Baenão. O novo profissional azulino afirmou eu pode agregar com o Remo com a sua experiência e citou dificuldade com a logística geográfica do Leão Azul.

“O que trago ao Remo é o meu empenho, meu trabalho, minha transparência com os fatos. Às vezes sou um pouco mal interpretado quanto a isso, mas não vou mudar. A gente deixa essas situações bem claras, no dia a dia, com essa relação com a imprensa, diretoria e jogadores. O que posso prometer é isso, é a minha experiência, os bons momentos vividos no futebol brasileiro e relações”, disse.

Braz comentou sobre a força da torcida e que o “sim” ao Remo se deu ao projeto da diretoria azulina. O novo executivo remista citou algumas adversidades que terá à frente do Remo, principalmente pela logística. Sem entrar em detalhes, falou que geograficamente enfrentará dificuldades no clube paraense, mas que vai superar tudo isso.

“Serei mais um a contribuir com o Remo, com o presidente para que posamos conseguir o objetivo [acesso], pela história do clube, pela grandeza da torcida e é uma pena estarmos no meio da temporada, isso não é desculpa, é apenas um ponto que tenho que pontuar, mas vamos trabalhar, superar essas adversidades. Tenho uma preocupação muito grande com a logística, não pelo clube, mas sim pela geografia. Acho que vamos superar e se Deus quiser conseguir o grande sonho que retornar à elite do futebol brasileiro”, falou.