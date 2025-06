CBF faz alteração no horário da partida entre Remo e Operário-PR na Série B; confira

Após conhecer a primeira derrota na Série B do Brasileirão, o Remo se prepara para receber o Operário-PR na 11ª rodada do campeonato. O duelo está marcado para o próximo domingo (8), no estádio Mangueirão. Inicialmente, a partida estava agendada para as 20h30; no entanto, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) alterou o horário e o jogo será às 19h.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

O clube não informou o motivo da alteração. Conforme a CBF, a solicitação foi feita pelo time mandante.

Após perder para o CRB-AL fora de casa, o clube azulino deixou o G-4 e caiu para a sexta colocação. Agora, o Leão Azul volta a jogar diante da torcida em busca de uma vitória para se recuperar do revés e retornar à zona de acesso.

VEJA MAIS

Ao todo, o Remo está há três jogos sem vencer. Nas últimas três partidas, o time de Daniel Paulista empatou dois e perdeu um. Com isso, o clube vai forte em busca do triunfo para não dar espaço para a má fase.

Mesmo com o revés, o Leão Azul ainda faz uma boa campanha, tendo conquistado quatro vitórias, cinco empates e uma derrota no campeonato até o momento. Se vencer o Fantasma no próximo domingo, a equipe chegará a 20 pontos e poderá voltar à zona de classificação para a Série A; mas, se perder ou empatar, o time pode cair na tabela.

A partida entre Remo e Operário terá cobertura completa de OLiberal.com, com transmissão Lance a Lance, além de narração na rádio Liberal+.