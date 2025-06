Marcos Braz desembarca em Belém para assumir futebol do Remo: 'Acredito no trabalho'

Contratado para substituir Sergio Papelin como homem forte do futebol azulino, Marcos Braz já está em Belém. Na madrugada desta terça-feira (3), o ex-vice presidente de futebol do Flamengo desembarcou na capital paraense com a missão de conduzir o Clube de Periçá na sequência da Série B 2025.

No desembarque, Braz foi abordado por alguns torcedores remistas que estavam no Aeroporto Internacional de Belém. Em conversa com a RemoTV, o novo cartola do Leão foi logo elogiando o torcedor azulino, afirmando que esse amor entre arquibancada e clube foi um dos fatores que o fizeram aceitar o convite para o cargo de executivo de futebol.

"Quem acompanha um pouquinho de futebol sabe o que é a torcida do Remo comparecendo em grande escala nos jogos, sempre acompanhando e muito. Não foi só isso. Foi isso também.", disse.

Braz foi abordado por torcedores azulinos no desembarque em Belém (Samara Miranda/Remo)

Aos 54 anos, Braz terá a primeira oportunidade no futebol em um clube do Norte. O dirigente endossou o trabalho que está sendo desenvolvido no Baenão e espera 'tranquilidade' para exercer o novo cargo.

"Eu acredito no trabalho que está sendo feito no Remo. Acredito nas pessoas, nos dirigentes que lá estão. Acredito que terei a possibilidade de ter um trabalho com tranquilidade para que a gente tenha o êxito que precisamos e que entendemos que tem que ser conquistado. Vim para contribuir com minha experiência." finalizou.

A apresentação oficial de Marcos Braz no Clube do Remo está agendada para a tarde desta terça-feira (3), às 17h, no Baenão.