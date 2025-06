Botafogo ganha do Ceará pelo Brasileirão na despedida antes do Mundial de Clubes

Atual campeão do Brasileirão e da Libertadores, o Botafogo fez na noite desta quarta-feira sua última partida antes de embarcar para o Mundial de Clubes de 2025, que irá ser disputado na segunda quinzena do mês de junho, nos Estados Unidos. Em duelo atrasado da 10ª rodada, recebeu e venceu o Ceará, pelo placar de 3 a 2, no Engenhão.

Com o resultado, o time carioca chegará ao Mundial embalado por quatro jogos sem derrota no Brasileirão. Atualmente, é nono colocado com 16 pontos ganhos. Mesma pontuação do Ceará, que vem logo abaixo, mas sem vencer há duas rodadas, fica atrás no critério de desempate. O Botafogo irá estrear no Mundial de Clubes no dia 15 contra o Seattle Sounders, em Seattle, às 23h.

Jogando em casa, o Botafogo teve domínio maior da posse de bola, mas não conseguiu transformar isso em muitas chances claras de gols. Tanto que a primeira boa chance de gol veio apenas aos 33 minutos, quando Arthur disparou de fora da área e a bola explodiu no travessão.

Minutos depois, aos 44, o time carioca enfim conseguiu tirar o zero do placar. Santi Rodríguez recebeu de Marlon Freitas e bateu de perna esquerda. Fernando Miguel fez a defesa, mas deu rebote nos pés de Mastriani, que completou para o fundo da rede. O Ceará até tentou, mas não teve forças para responder. Por isso, o Botafogo foi para o intervalo vencendo por 1 a 0.

Na volta do intervalo, o Ceará foi para cima e em um contra-ataque, conseguiu deixar tudo igual. Aos 11, Lucas Mugni cruzou rasteiro na medida para Pedro Raul, que desviou de primeira para o fundo da rede. Porém, o Botafogo não desistiu e voltou a ficar na frente do placar aos 26.

Alex Telles cruzou na área e ao tentar afastar a bola, Dieguinho acabou batendo o braço nela. Após analisar as imagens do VAR, a árbitra Edna Alves marcou pênalti. O próprio lateral foi para a cobrança e não desperdiçou. O gol animou os donos da casa que fizeram mais um aos 31 minutos. Marlon Freitas pegou a sobra na entrada da área e bateu de canhota para ampliar.

Nos minutos finais, porém, o Ceará descontou mais uma vez e deu números finais em 3 a 2. Fabiano Souza cruzou e Pedro Raul ganhou dos zagueiros para testar para o ângulo, fazendo seu segundo gol na partida.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 3 X 2 CEARÁ

BOTAFOGO - John; Vitinho, Jair, David Ricardo e Alex Telles (Mateo Ponte); Gregore (Allan), Marlon Freitas e Santiago Rodríguez (Nathan Fernande); Artur, Mastriani (Danilo Barbosa) e Igor Jesus. Técnico: Renato Paiva.

CEARÁ - Fernando Miguel; Fabiano Souza (Fernandinho), Marllon, Willian Machado e Nicolas; Fernando Sobral (Lorenço), Dieguinho (Lucas Lima) e Lucas Mugni (Matheus Araújo); Galeano, Pedro Raul e Pedro Henrique (Lelê). Técnico: Léo Condé.

GOLS - Mastriani, aos 44 minutos do primeiro tempo; Pedro Raul, aos 11 e aos 41, Alex Talles, aos 26, e Marlon Freitas, aos 31 do segundo.

CARTÃO AMARELO - Willian Maranhão (Ceará).

ÁRBITRA - Edina Alves Batista (SP).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ).