No Remo, Marcos Braz reencontrará jogadores com quem trabalhou no Flamengo

Oficializado como novo executivo de futebol do Clube do Remo, Marcos Braz já chega com um histórico de conexões no elenco azulino. Vice-presidente do Flamengo entre 2019 e 2020, Braz reencontra no Leão velhos conhecidos dos tempos de Rubro-Negro, como Pedro Rocha e Daniel Cabral, jogadores que integraram o plantel carioca sob sua gestão.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Pedro Rocha, por exemplo, integrou o elenco do Flamengo em 2020, ano em que a equipe disputou diversas competições sob um calendário apertado e manteve o alto investimento em contratações. Já Daniel Cabral, revelado nas categorias de base do Rubro-Negro, chegou a ser promovido ao profissional no mesmo período, embora com poucas oportunidades.

O atacante Felipe Vizeu, que também atuou no flamengo, esteve no clube Rubro Negro até 2018, então os dois não atuaram juntos no clube. Na época Braz não tinha cargo oficial na diretoria, mas mantinha influência nos bastidores do clube e era figura conhecida no ambiente político do Flamengo, especialmente junto à oposição que venceria a eleição presidencial do clube no fim daquele ano.

VEJA MAIS

A chegada de Braz ao Remo pode representar, inclusive, uma valorização maior desses atletas dentro do clube paraense, agora sob a liderança de um dirigente com quem já possuem relação prévia.

Apesar de ter deixado o Flamengo em 2023, Marcos Braz ainda carrega no currículo os títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro conquistados durante sua passagem pelo clube carioca. Além disso, a contratação de Braz levanta expectativas sobre possíveis reforços com passagem por clubes de Série A e sobre uma reestruturação no departamento de futebol azulino.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes)