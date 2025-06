Invencibilidade do Remo chega ao fim com derrota para o CRB e saída do G-4 da Série B

A invencibilidade do Clube do Remo na Série B de 2025 chegou ao fim. A derrota por 2 a 0 para o CRB, no último domingo (1º), no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), não representou somente a perda dos primeiros três pontos após nove rodadas (quatro vitórias e cinco empates), mas também custou ao Leão a permanência no G-4 da competição.

Antes do confronto, o Remo figurava entre os quatro primeiros colocados, mas com o resultado negativo, caiu para a sexta posição, com 17 pontos. A derrota ainda aumentou a distância para o líder Goiás, que venceu na rodada e chegou aos 23 pontos. A diferença, que já era considerável, agora é de seis pontos, tornando mais desafiadora a briga pelo topo da tabela para a equipe comandada por Daniel Paulista.

O jogo escancarou dificuldades e terminou com lamentos pelas chances desperdiçadas. O Remo teve oportunidades claras de mudar a história da partida, incluindo um pênalti no segundo tempo. Pedro Rocha, artilheiro do time e um dos destaques da Série B, cobrou mal e parou nas mãos do goleiro Matheus Albino, que também foi decisivo em outras defesas importantes ao longo da partida.

Na análise pós-jogo, o técnico Daniel Paulista reconheceu que a derrota era algo que poderia acontecer, mas não escondeu a frustração com a falta de efetividade ofensiva. “No segundo tempo fomos superiores, tivemos chances claras e reais de gol, sem contar a penalidade. Infelizmente, hoje não mostramos efetividade. É uma derrota dolorida”, afirmou. Ele também destacou a eficiência do adversário: “Nossa equipe teve situações, mas não fez”.

Próximo compromisso azulino

A resposta do Remo será testada já no próximo domingo (8), quando o time recebe o Operário-PR, no Mangueirão. Para Daniel Paulista, o objetivo é claro: “Em casa temos que fazer valer o mando, onde somos fortes, e buscar a vitória que pode nos levar novamente ao G-4”.

A primeira derrota na competição acende um sinal de alerta — não apenas pelo resultado, mas pela forma como ele aconteceu e pelas consequências na tabela. O Remo precisará mostrar poder de reação imediato para voltar ao grupo de acesso e evitar que a distância para os líderes se amplie ainda mais em uma Série B marcada pelo equilíbrio.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes)