Remo perde fora de casa, encerra invencibilidade na Série B e se afasta do G4

CRB e Clube do Remo jogaram neste domingo, pela 10ª rodada da Série B. O duelo disputado no estádio Rei Pelé, em Maceió, marcou o fim da invencibilidade azulina na competição, ao cair por 2 a 0. De quebra, o Remo também se manteve fora do G4, agora em sexto, com 17 pontos, deixando o quinto lugar para o time da casa, com 18. Na próxima rodada, os azulinos recebem o Operário, em Belém, enquanto o CRB joga fora contra o Avaí.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

O primeiro lance de jogo deu a impressão que seria um duelo equilibrado, com o Remo forçando a defesa do CRB. Ainda aos 4 minutos, o time chegou com força pela direita, alçou bola na área e Adailton cabeceou forte para a defesa de Matheus Albino. O susto, no entanto, virou para o outro lado, quando os donos da casa, após cobrança de escanteio, recuperaram a bola e Mikael marcou de cabeça, abrindo o placar no Rei Pelé.

A partir daí o CRB foi progredindo nos ataques e tomando conta dos espaços, sobretudo no meio-campo, onde o Remo encontrava dificuldades de articulação, devido o espaçamento entre o setor de criação e o ataque. Aos 13, Mikael recebeu novamente em condições e mandou um balaço, obrigando Marcelo Rangel a fazer grande defesa. Nos minutos seguintes o Remo foi pressionado no campo de defesa e por pouco não tomou o segundo.

O Leão paraense só voltou ao ataque por volta dos 21, quando Pedro Rocha fez boa jogada, rolou para Felipe Vizeu que sozinho chutou em cima do goleiro. No rebote Adailton também desperdiçou. O primeiro tempo ainda teve o segundo do CRB, aos 34, após jogada pela esquerda. Rafinha recebeu e mandou cruzado, mas o VAR achou impedimento e invalidou o gol.

2º Tempo

Na etapa complementar, para forçar a reação, Daniel Paulista colocou Ytalo no lugar de Vizeu e Régis na vaga de Pavani. Nos primeiros minutos o time avançou mais, ganhou algumas oportunidades, como aos 6, em escanteio da direita, mas Sávio cobrou sem força e a defesa afastou. Logo depois, Pedro Castro tentou o chute de longa distância, assustando a defesa.

Confira como foi o Lance a Lance da partida

Pouco tempo depois, Adaílton ganhou da marcação e invadiu a área pela direita, mas foi calçado por traz e o árbitro assinalou a penalidade máxima cometida por Segóvia. Pedro Rocha, no entanto, bateu muito mal, facilitando a defesa do goleiro Matheus Albino. E como o futebol pune aqueles que não aproveitam as oportunidades, o CRB aproveitou o vacilo para marcar o segundo com Segóvia, de cabeça, após cruzamento da direita, ampliando para 2 a 0.

O terceiro gol foi se desenhando aos poucos, contando com uma ajuda da defesa azulina, que estacionou em campo. Aos 20, Reynaldo deu um passe preciso para Daniel Lima, na grande área, e o camisa 99 quase fez mais um. Após desperdiçar a penalidade, Pedro Rocha tentou se redimir aos 27, ao receber dentro da área e finalizar com força, mas a bola perdeu a direção, para a tristeza do artilheiro da Série B.

Na reta final da partida, o CRB presenteou o ataque remista com uma falha tremenda. Ytalo entrou na área e chutou em cima do goleiro Matheus Albino. No último minuto, Matheus Albino soltou bola nos pés de Pedro Rocha, que conseguiu perder o gol de honra, deixando o campo completamente apagado. Sem forças para reagir, o Remo deixou o Rei Pelé derrotado, e agora com uma pequena marca de três jogos sem vencer. Definitivamente, a bola pune.

Ficha técnica

Local: Estádio Rei Pelé – Maceió (AL)

Data: 01/06/2025

Horário: 18h

Árbitro: Arthur Gomes Rabelo (ES)

Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Arthur Pancieri Pires (ES)

Cartões Amarelos: Danielzinho, Fernando Henrique (CRB)

Gols: Mikael (9/1ºT) e Segóvia (16/2ºT)

CRB: Matheus Albino; Weverton, Segovia, Henri e Matheus Ribeiro; Fernando Henrique, Gegê (Gazão) e Danielzinho (Lucas Kallyel); Thiaguinho (Vinícius Nunes), Rafinha (Hayner) e Mikael (Daniel Lima).

Técnico: Eduardo Barroca.

Remo: Marcelo Rangel; Pedro Castro (Gabryel Martins), Camutanga, Reynaldo, Sávio; Luan Martins, Pedro Costa (Kadu), Pavani (Régis); Adaílton (Dodô), Pedro Rocha e Felipe Vizeu (Ytalo).

Técnico: Daniel Paulista.