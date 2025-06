Torcedores do Paysandu arremessam objetos no campo e acertam jogador do Criciúma-SC

A partida entre o Paysandu e o Criciúma-SC, que ocorreu na noite de segunda-feira (2), no estádio da Curuzu, terminou marcada por protestos dos torcedores bicolores após mais uma derrota na Série B. Durante o jogo, membros da torcida do Papão, revoltados, começaram a arremessar objetos e líquidos para o campo. Um dos itens acertou a cabeça de um jogador do Tigre, que caiu no gramado.

A ação da torcida bicolor foi registrada em súmula pelo árbitro André Luiz Skettino Policarpo Bento (AB/MG). Segundo o registro, o atleta Thales, camisa 39 do Criciúma, foi atingido por um "copo plástico com líquido dentro".

Em imagens divulgadas nas redes sociais, é possível ver o momento em que líquidos e o objeto são jogados no gramado, atingindo o jogador.

Além disso, o árbitro também relatou outro objeto arremessado por membros da torcida local. Segundo ele, aos 14 minutos, um chinelo foi atirado próximo à marca de escanteio. O item não acertou ninguém.

"Informo que o chinelo não atingiu nenhum atleta nem um membro da equipe de arbitragem", destacou.

Registro sobre o caso na súmula do jogo (Reprodução / CBF)

O caso pode levar o Papão a ser punido pela Justiça Desportiva. Conforme o artigo 213 do Código de Justiça Desportiva, o "lançamento de objetos no campo ou local da disputa do evento desportivo" pode render multas de R$ 100 a 100 mil e até perda do mando de campo, caso se entenda que o clube não tomou medidas para evitar o ato. Caso o time consiga identificar os autores das infrações, "exime a entidade de responsabilidade".

O Paysandu perdeu a partida contra o Criciúma por 1 a 0. Com o resultado, o Papão chegou ao 10º jogo sem vitória na Série B e encerrou mais uma rodada sem pontuar, afundando na lanterna da tabela. Por conta disso, ao final da partida, torcedores protestaram contra a diretoria.