Noite de pesadelo na Curuzu: Criciúma vence e afunda Paysandu na lanterna

O Criciúma venceu o Paysandu por 1 a 0 na noite desta segunda-feira (2), na reestreia do estádio da Curuzu, pela 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, afundando o time bicolor na lanterna da competição. O único gol da partida foi marcado por Gonçalves, logo no início do segundo tempo. Com o resultado, o Paysandu segue sem vencer na competição e afunda ainda mais na lanterna.

1º Tempo

O Criciúma começou pressionando e quase abriu o placar logo aos 5 minutos, quando Tales fez boa jogada individual, mas parou em grande defesa de Matheus Nogueira. No lance seguinte, o Tigre balançou as redes, mas o gol foi anulado por falta no ataque. A pressão continuou e, aos 7, Gui Lobo também tentou, mas novamente o goleiro do Paysandu evitou o gol. No entanto, Matheus se machucou na dividida e precisou ser substituído por Gabriel Mesquita. Pouco depois, o Paysandu perdeu mais um jogador: Quintana sentiu a coxa e saiu.

Após as mudanças, o jogo ficou mais truncado e o Paysandu conseguiu equilibrar as ações. A equipe paraense teve sua primeira grande chance aos 25 minutos, quando Borasi ficou cara a cara com Alisson, mas parou na defesa do goleiro do Criciúma.

O ritmo da partida diminuiu, mas o Paysandu ainda criou boas oportunidades. Aos 40 minutos, Rossi ficou sozinho com o goleiro, mas acertou a trave. Já nos acréscimos, Benítez aplicou uma caneta no zagueiro e finalizou com categoria de fora da área, mas Alisson fez mais uma grande defesa e garantiu o empate no primeiro tempo.

2º Tempo

O Criciúma abriu o placar logo no início da segunda etapa, quando Gui Lobo deu um belo passe para Gonçalves, que finalizou por baixo das pernas de Gabriel Mesquita. O Paysandu sentiu o gol e se desorganizou em campo. O Criciúma chegou a marcar novamente com Gonçalves, mas o lance foi anulado por impedimento.

O técnico Luizinho Lopes tentou mudar o panorama com a entrada de Marcelinho, que substituiu Maurício Antônio, mais um a deixar o jogo por lesão. O Paysandu, no entanto, mostrou muitas limitações técnicas, foi pouco efetivo e desperdiçou as poucas chances que criou. A melhor oportunidade foi com Matheus Vargas, que cabeceou para fora, e, na sequência, Rossi mandou outra bola na trave.

A insatisfação da torcida aumentou, com vaias no estádio e protestos do lado de fora, onde centenas de torcedores não conseguiram entrar por problemas no sistema de biometria facial, inaugurado nesta partida. O que era para ser uma noite de recomeço para o Paysandu terminou como mais um pesadelo, com a equipe ainda sem vitórias e afundada na última colocação da Série B.

FICHA TÉCNICA

Paysandu x Criciúma

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Estádio Leônidas Sodré de Castro (Curuzu), em Belém (PA)

Data/Horário: 02 de junho de 2025, 21h

Arbitragem

Árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)

Assistente 1: Pablo Almeida da Costa (MG)

Assistente 2: Marcyano da Silva Vicente (MG)

Quatro Árbitro: Djonaltan Costa de Araujo (PA)



Cartão Amarelo: Reverson (Paysandu), Zé Gabriel (Criciúma), André Lima (Paysandu)

Gols:

Paysandu: Matheus Nogueira (Gabriel Mesquita), Bryan Borges, Quintana (Luan Freitas), Maurício Antônio (Marcelinho), Reverson; Ramon Martínez (Kevyn), Matheus Vargas; André Lima; Rossi, Borasi, Jorge Benítez (Eliel). Técnico: Luizinho Lopes

Criciúma: Alisson, Marcinho, Rodrigo, Luciano Castan, Marcelo Hermes; Zé Gabriel (Yan Souto), Morelli (Juninho); Leo Alaba (Matheus Trindade); Gui Lobo, Diego Gonçalves, Thales (Samuel Otasanya). Técnico: Eduardo Baptista