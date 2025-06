Paysandu estreia sistema de reconhecimento facial na Curuzu

O Paysandu colocou em prática, na noite desta segunda-feira (2), uma das principais novidades para a sua torcida: o sistema de reconhecimento facial para acesso ao estádio.

A estreia da tecnologia aconteceu no jogo contra o Criciúma pela 10ª rodada da Série B do Brasileirão, que marcou também o retorno da Curuzu após três meses de reformas e troca do gramado.

Agora, só será possível entrar na Curuzu com a biometria facial. A medida, segundo o clube, antecipa a exigência prevista na Lei Geral dos Esportes e promete tornar o acesso mais rápido e, principalmente, seguro para os torcedores.