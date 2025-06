Após demissão, Luizinho Lopes se despede do Paysandu: 'Encerro esse ciclo com um até logo

O treinador Luizinho Lopes se despediu do Paysandu após ser demitido do clube na última segunda-feira (2). Por meio das redes sociais, nesta quinta-feira (4), o técnico agradeceu à equipe pela oportunidade e relembrou as conquistas que teve com o time.

"Agradecido a Deus e a todos que fazem o Paysandu. Encerro esse ciclo com um até logo. Agradeço à diretoria pela oportunidade, aos demais da comissão técnica, jogadores e funcionários em geral pelo apoio de todos os dias", declarou o treinador.

"Ressalto a conquista da Copa Verde frente ao Goiás, no Serra Dourada; os clássicos nas finais do Campeonato Paraense; e igualmente a conquista da Terceira Fase da Copa do Brasil 2026. Levo comigo o encantamento de ter convivido com uma das maiores e fiéis torcidas do futebol, a ela o meu cordial abraço", escreveu o agora ex-técnico do Paysandu.

Luizinho deixou o comando técnico do Bicola na última segunda-feira, após a derrota para o Criciúma-SC, na 10ª rodada da Série B. O treinador chegou à equipe em fevereiro para substituir Marcio Fernandes. Inicialmente, as expectativas eram boas; no entanto, com o decorrer da temporada, os resultados ficaram abaixo do esperado.

O pior deles foi na Série B, onde o Bicola ainda não conseguiu vencer. Luizinho deixa o Papão na lanterna da tabela, com apenas quatro pontos, e 13% de aproveitamento no campeonato.

O técnico levou o Papão até a final do Parazão, onde foi superado pelo Leão Azul, e conquistou a Copa Verde, em uma final emocionante com o Goiás. Ao todo, foram 25 jogos à frente do Paysandu, sendo sete vitórias, nove empates e nove derrotas.