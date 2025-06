Haliburton anota no último lance e define impressionante virada dos Pacers na casa do Thunder

A busca pelo inédito título da NBA entre Oklahoma City Thunder (ergueu o troféu quando respondia por Seattle Supersonics em 1979) e Indiana Pacers começou nesta quinta-feira com uma incrível virada dos visitantes com o relógio zerando. Haliburton definiu o triunfo por 111 a 110 ofuscando grande apresentação do MVP Shai Gildeous-Alexander, para fazer 1 a 0 no Paycom Center.

Eleito o melhor da temporada da NBA, o ala-armador canadense terminou como cestinha da partida, com 38 pontos. Mas fracassou restando 11 segundos e deixou a bola com o oponente, até então sem jamais liderar a partida. Devendo do lado dos Pacers, Haliburton carregou e acertou o arremesso com 0s3 no relógio, para fechar como herói em noite de somente 14 pontos. Siakam foi quem mais anotou para o Indiana, com 19, seguido de Toppin, com 17.

O segundo confronto ocorre somente no domingo, também em Oklahoma, e o Thunder buscará a revanche para não deixar os Pacers ainda mais entusiasmados antes da ida das finais para Indianápolis, dias 11 e 13.

Dono da melhor campanha da fase de classificação, com 68 triunfos e apenas 14 derrotas, o Thunder chegou à final após manter-se soberano nos playoffs, atropelando o Memphis Grizzlies, 'varrendo' o rival por 4 a 0, depois travando grande batalha com o Denver Nuggets de Nikola Jokic e avançando no sétimo jogo. O título do Oeste veio com 4 a 1 sobre o Minnesota Timberwolves.

Os Pacers ficaram em quarto lugar e derrubaram rivais de peso nos playoffs. Primeiro, passaram pelo Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo, depois, não tomaram conhecimento do favorito Cleveland Cavaliers, melhor campanha do Leste, fechando em novo 4 a 1. Na decisão da conferência, fizeram 4 a 2 no New York Knicks.

Pelo título inédito, o Thunder entrou em quadra apostando na explosão de seu jovem elenco, reforçado do experiente Caruso e empolgado por cinco vitórias nos playoffs com mais de 25 pontos de vantagem, enquanto o Indiana acreditava na força de seu conjunto de forte marcação e inspirado pela grande fase de Tyrese Haliburton.

O jogo começou com a bola queimando nas mãos dos Pacers, errando até lance livre, e com a torcida empurrando o descansado Thunder ao ataque, logo abrindo 7 a 0. A vantagem logo foi eliminada, porém, com Nembhart empatando por 10 a 10 em bola de três. O jogo ficou equilibrado por bobagens da equipe da casa.

Shai Gildeous-Alexander era o diferencial da partida, como em toda a temporada. Com somente sete minutos, já tinha anotado nove dos 14 pontos da equipe da casa, acertando de três, com infiltração e encarando a marcação. Os Pacers não sabiam o que fazer para parar o MVP da NBA.

O Indiana abusava dos erros e o Thunder rapidamente voltou a abrir frente, com 25 a 15 em nova cesta do Shai. O primeiro quarto terminou com 29 a 20 para o time da casa, que aproveitou bem os nove turnovers de Indiana.

O segundo quarto começou mais equilibrado, com os Pacers bem na linha dos três, mas ainda sofrendo para parar o camisa 2 de Oklahoma. Haliburton acertou sua segunda bola do perímetro para diminuir para 39 a 33 e Shai respondeu de imediato, subindo para 14 pontos na partida. O canadense ainda se destacava na defesa e cavou boa falta ofensiva de Turner.

Com Dort também preciso de três, o Thunder abriu sua maior vantagem na partida, até então, ao chegar a 50 a 37. O intervalo veio em domínio dos mandantes desde o início e 57 a 45 em impressionantes 19 pontos de Shai, levando enorme vantagem no confronto de astros diante de Haliburton, apenas com seis. Foram 11 a 0 nos roubos de bola de Oklahoma contra um rival que desperdiçou 19 bolas contra quatro.

Entraria na final o Indiana após o intervalo? O começo foi assustador, com Haliburton e Siakam errando arremessos, Nesmith cometendo falta de ataque e Turner andando debaixo da cesta. A sorte é que o Thunder não aproveitava do outro lado, com a manutenção dos 12 pontos de diferença após cinco minutos jogados.

Dort seguia soberano na linha de três, auxiliando bem Shai, mais bem marcado. Hartenstein era o dono do garrafão, com preciosos rebotes ofensivos. Sem ninguém se destacando, os Pacers se mantiveram na partida fechando atrás por "apenas" oito pontos, com 85 a 76.

Time de vitórias impressionantes na reta final das partidas dos playoffs, os Pacers entraram "dormindo" na quarto período. Com enterrada de Jalen Williams, o Thunder abriu importantes 94 a 79, obrigando Rick Carlisle parar o jogo para "chacoalhar" seus comandados. A equipe respondeu e encostou com 98 a 94 após duas cestas de três seguidas.

Vendo o rival crescer, Shai Gildeous-Alexander chamou a responsabilidade e, com seis pontos seguidos, voltou a dar tranquilidade à torcida, ampliando para 108 a 99 restando três minutos. Placar definido? Nada disso. Os Pacers cresceram e, com 22,5 segundos no relógio, a desvantagem era de 110 a 109 e um desafio definiria quem teria a bola. Ficou com o Thunder, que não aproveitou e Haliburton, então apagado, virou com o relógio zerando: 111 a 110.