BID oficializa a saída de Nicolas do Paysandu; atacante deve ser anunciado pelo Criciúma

Agora é oficial: Nicolas não é mais jogador do Paysandu. O Boletim Informativo Diário (BID) da CBF confirmou nesta quinta-feira (5) a rescisão contratual do atacante, que deixa o clube como artilheiro da temporada, com 10 gols marcados. A informação havia sido antecipada pelo portal O Liberal no início da semana.

Com a saída oficializada, Nicolas está livre para ser anunciado como reforço do Criciúma, o que deve acontecer nos próximos dias. O atacante, que é o terceiro maior artilheiro do Papão neste século, sequer foi relacionado para a partida contra o próprio Criciúma, na última segunda-feira, na Curuzu, quando o Paysandu perdeu por 1 a 0.

Enquanto se despede de um dos seus principais nomes, o Paysandu trabalha para reforçar o elenco. Dos três nomes anunciados nesta quinta, dois já estão regularizados. Peterson e Wendel tiveram os nomes publicados no BID e já podem estrear nesta sexta-feira (6), contra o Cuiabá, na Arena Pantanal, pela 11ª rodada da Série B.

O desafio não será fácil. O Paysandu ainda não venceu na competição, amarga a lanterna com apenas quatro pontos e precisa desesperadamente de um resultado positivo para tentar se aproximar dos adversários. A bola rola às 21h35 (de Brasília).